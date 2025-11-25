عربي
"الرقابة النووية" السعودية تكشف حقيقة حدوث "تأثير إشعاعي" بعد ثوران بركان إثيوبيا
"الرقابة النووية" السعودية تكشف حقيقة حدوث "تأثير إشعاعي" بعد ثوران بركان إثيوبيا
سبوتنيك عربي
علقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، اليوم الثلاثاء، على أنباء حول "إمكانية حدوث تأثير إشعاعي" بعد ثوران بركان في إثيوبيا. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت الهيئة الرقابية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن ثوران بركان في إثيوبيا ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة.وقالت هيئة "الرقابة النووية والإشعاعية" في السعودية: "يتداول بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تكهنات من مثل أن رماد بركان هولي قوبي الأثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعة تؤثر على الصحة والبيئة".وشددت الهيئة السعودية على أن "ما قد يحمله هذا الرماد من مكونات جيولوجية طبيعية من بينها مواد مشعة طبيعية، قد تكون أيضا من مكونات بعض الغبار والأتربة من الرياح ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة".ويشار إلى أن إثيوبيا شهدت، أمس الاثنين، ثورانا بركانيا هائلا من جبل "هايلي جوبي" الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.وتسبب الانفجار البركاني الإثيوبي في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء واسعة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.
علقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، اليوم الثلاثاء، على أنباء حول "إمكانية حدوث تأثير إشعاعي" بعد ثوران بركان في إثيوبيا.
وأكدت الهيئة الرقابية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن ثوران بركان في إثيوبيا ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة.
وقالت هيئة "الرقابة النووية والإشعاعية" في السعودية: "يتداول بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تكهنات من مثل أن رماد بركان هولي قوبي الأثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعة تؤثر على الصحة والبيئة".
وشددت الهيئة السعودية على أن "ما قد يحمله هذا الرماد من مكونات جيولوجية طبيعية من بينها مواد مشعة طبيعية، قد تكون أيضا من مكونات بعض الغبار والأتربة من الرياح ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة".
ويشار إلى أن إثيوبيا شهدت، أمس الاثنين، ثورانا بركانيا هائلا من جبل "هايلي جوبي" الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.
وتسبب الانفجار البركاني الإثيوبي في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء واسعة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.
