عربي
سحابة رماد تغطي سماء جزيرة كيوشو اليابانية عقب ثوران بركان "سيموي"... فيديو
سحابة رماد تغطي سماء جزيرة كيوشو اليابانية عقب ثوران بركان "سيموي"... فيديو
سحابة رماد تغطي سماء جزيرة كيوشو اليابانية عقب ثوران بركان "سيموي"... فيديو
سبوتنيك عربي
نفث بركان "سيموي" شديد النشاط في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، عمودًا من الرماد والدخان بارتفاع يزيد عن 3 كيلومترات. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T12:04+0000
2025-08-10T12:04+0000
نادي الفيديو
العالم
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/04/1065974193_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_80fdd96296aa344b73c98254b7021174.jpg
وفي صباح يوم 10 أغسطس/ آب الجاري، نفث بركان "سيموي"، الذي ثار أواخر يونيو/ حزيران الماضي، في جزيرة "كيوشو" اليابانية، عمودًا من الرماد والدخان بارتفاع 3 كيلومترات، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مناطق تقع بالقرب من البركان.وفي الوقت الحالي، أبقى خبراء الأرصاد الجوية في اليابان على مستوى الإنذار الثالث المُعلن سابقًا، والذي يعني حظر تسلق الجبل الذي يتربع البركان أعلى قمته، كما يُخشى من قذف الصخور البركانية في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من الفوهة، وتدفق الحمم البركانية الفتاتية في دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر.وتعرض بركان "سيموي"، الذي يبلغ ارتفاعه 1420 مترًا، لزلازل منذ نهاية يونيو الماضي من هذا العام، وقد ثار مرات عدة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وأدت انبعاثات الرماد من فوهته إلى اضطرابات في حركة الطيران المحلية.
أخبار اليابان
سحابة رماد تغطي سماء جزيرة كيوشو اليابانية عقب ثوران بركان "سيموي"... فيديو

12:04 GMT 10.08.2025
نفث بركان "سيموي" شديد النشاط في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، عمودًا من الرماد والدخان بارتفاع يزيد عن 3 كيلومترات.
وفي صباح يوم 10 أغسطس/ آب الجاري، نفث بركان "سيموي"، الذي ثار أواخر يونيو/ حزيران الماضي، في جزيرة "كيوشو" اليابانية، عمودًا من الرماد والدخان بارتفاع 3 كيلومترات، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مناطق تقع بالقرب من البركان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن "الدخان المنبعث من فوهة البركان ارتفع إلى أكثر من 3000 متر"، ويُحتمل أن يتساقط الرماد على مدن كوباياشي وكيريشيما وتاكاهارو.

وفي الوقت الحالي، أبقى خبراء الأرصاد الجوية في اليابان على مستوى الإنذار الثالث المُعلن سابقًا، والذي يعني حظر تسلق الجبل الذي يتربع البركان أعلى قمته، كما يُخشى من قذف الصخور البركانية في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من الفوهة، وتدفق الحمم البركانية الفتاتية في دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر.
وتعرض بركان "سيموي"، الذي يبلغ ارتفاعه 1420 مترًا، لزلازل منذ نهاية يونيو الماضي من هذا العام، وقد ثار مرات عدة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وأدت انبعاثات الرماد من فوهته إلى اضطرابات في حركة الطيران المحلية.
