ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-يطلق-مشروع-الذكاء-الاصطناعي-مهمة-جينيسيس--1107459231.html
ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية
ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يُنشئ "مهمة جينيسيس"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق اختراقات علمية،... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T03:55+0000
2025-11-25T03:58+0000
ترامب
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع بين الحواسيب الفائقة الأمريكية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح بين الاندماج النووي وصناعة أشباه الموصلات.وجاء في لأمر التنفيذي أن "أمريكا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي"، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "حدٌّ مهم من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".وقال مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: وتُعد "منصة العلوم والأمن الأمريكية" محور المبادرة، حيث ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء وأدوات النمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية واسعة النطاق وأتمتة عمليات البحث.وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً.وتشمل مجالات الأولوية: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات — وهي مجالات تواجه فيها الولايات المتحدة منافسة متنامية من الصين.كما يدعو الأمر التنفيذي إلى شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع إلزام باتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.وتأتي الخطة ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تقليل القيود التنظيمية لتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة الصين على صدارة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع سريع التوسع.كما تبحث الإدارة عن سبل قانونية لمنع الولايات الأمريكية من سنّ تشريعاتها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهددت بحجب الدعم الفيدرالي عن الولايات التي تُقدم على ذلك.
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-البنية-التحتية-للذكاء-الاصطناعي-1097018873.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية

03:55 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 03:58 GMT 25.11.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يُنشئ "مهمة جينيسيس"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق اختراقات علمية، مشبهاً نطاقها بـ"مشروع مانهاتن" الذي أدى إلى إنتاج القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع بين الحواسيب الفائقة الأمريكية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح بين الاندماج النووي وصناعة أشباه الموصلات.
وجاء في لأمر التنفيذي أن "أمريكا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي"، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "حدٌّ مهم من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب يعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
21 يناير, 23:38 GMT
وقال مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية:
"إنه المكان الوحيد في العالم الذي يمكنك فيه جمع البيانات البيولوجية وبيانات الأمن القومي وبيانات علوم المواد والكيمياء تحت سقف واحد، لتدريب نماذج تسرّع الاكتشاف العلمي".
وتُعد "منصة العلوم والأمن الأمريكية" محور المبادرة، حيث ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء وأدوات النمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية واسعة النطاق وأتمتة عمليات البحث.
وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً.
وتشمل مجالات الأولوية: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات — وهي مجالات تواجه فيها الولايات المتحدة منافسة متنامية من الصين.
كما يدعو الأمر التنفيذي إلى شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع إلزام باتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.
وتأتي الخطة ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تقليل القيود التنظيمية لتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة الصين على صدارة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع سريع التوسع.
كما تبحث الإدارة عن سبل قانونية لمنع الولايات الأمريكية من سنّ تشريعاتها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهددت بحجب الدعم الفيدرالي عن الولايات التي تُقدم على ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала