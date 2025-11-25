https://sarabic.ae/20251125/ترامب-يطلق-مشروع-الذكاء-الاصطناعي-مهمة-جينيسيس--1107459231.html
ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية
سبوتنيك عربي
2025-11-25T03:55+0000
2025-11-25T03:55+0000
2025-11-25T03:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع بين الحواسيب الفائقة الأمريكية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح بين الاندماج النووي وصناعة أشباه الموصلات.وجاء في لأمر التنفيذي أن "أمريكا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي"، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "حدٌّ مهم من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".وقال مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: وتُعد "منصة العلوم والأمن الأمريكية" محور المبادرة، حيث ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء وأدوات النمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية واسعة النطاق وأتمتة عمليات البحث.وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً.وتشمل مجالات الأولوية: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات — وهي مجالات تواجه فيها الولايات المتحدة منافسة متنامية من الصين.كما يدعو الأمر التنفيذي إلى شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع إلزام باتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.وتأتي الخطة ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تقليل القيود التنظيمية لتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة الصين على صدارة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع سريع التوسع.كما تبحث الإدارة عن سبل قانونية لمنع الولايات الأمريكية من سنّ تشريعاتها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهددت بحجب الدعم الفيدرالي عن الولايات التي تُقدم على ذلك.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يُنشئ "مهمة جينيسيس"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق اختراقات علمية، مشبهاً نطاقها بـ"مشروع مانهاتن" الذي أدى إلى إنتاج القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع بين الحواسيب الفائقة الأمريكية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح بين الاندماج النووي وصناعة أشباه الموصلات.
وجاء في لأمر التنفيذي أن "أمريكا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي"، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "حدٌّ مهم من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".
وقال مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية:
"إنه المكان الوحيد في العالم الذي يمكنك فيه جمع البيانات البيولوجية وبيانات الأمن القومي وبيانات علوم المواد والكيمياء تحت سقف واحد، لتدريب نماذج تسرّع الاكتشاف العلمي".
وتُعد "منصة العلوم والأمن الأمريكية" محور المبادرة، حيث ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء وأدوات النمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية واسعة النطاق وأتمتة عمليات البحث.
وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً.
وتشمل مجالات الأولوية: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات — وهي مجالات تواجه فيها الولايات المتحدة منافسة متنامية من الصين.
كما يدعو الأمر التنفيذي إلى شراكات مع الشركات الخاصة
والجامعات والمختبرات الوطنية، مع إلزام باتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.
وتأتي الخطة ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تقليل القيود التنظيمية لتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة الصين على صدارة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع سريع التوسع.
كما تبحث الإدارة عن سبل قانونية لمنع الولايات الأمريكية من سنّ تشريعاتها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهددت بحجب الدعم الفيدرالي عن الولايات التي تُقدم على ذلك.