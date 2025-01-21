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https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-البنية-التحتية-للذكاء-الاصطناعي-1097018873.html
ترامب يعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
ترامب يعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا سوف تستثمر 500... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T23:38+0000
2025-01-21T23:38+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة في العالم (أوبين آيه آي وسوفت بانك وأوركال) عن تشكيل شركة ستارجيت".وأضاف ترامب أن الشركة الجديدة ستستثمر 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتتحرك بسرعة كبيرة، مما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة أمريكية على الفور تقريبًا.وقد فاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وأدى ترامب الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241211/بوتين-رئيس-الإمارات-العربية-المتحدة-يولي-أهمية-كبيرة-لتطوير-الذكاء-الاصطناعي-1095701345.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي

ترامب يعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

23:38 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا سوف تستثمر 500 مليار دولار في شركة جديدة تدعى "ستارجيت" وستكون متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة في العالم (أوبين آيه آي وسوفت بانك وأوركال) عن تشكيل شركة ستارجيت".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين: رئيس الإمارات العربية المتحدة يولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي
11 ديسمبر 2024, 16:35 GMT
وأضاف ترامب أن الشركة الجديدة ستستثمر 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتتحرك بسرعة كبيرة، مما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة أمريكية على الفور تقريبًا.
وقد فاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأدى ترامب الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.
ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.
وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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