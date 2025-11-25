https://sarabic.ae/20251125/تقارير-عن-لقاء-مزعوم-لوفد-أوكراني-مع-الجانب-الروسي-في-أبوظبي-1107495687.html

تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي

تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي

سبوتنيك عربي

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن هويته، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف (المدرج... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T22:52+0000

2025-11-25T22:52+0000

2025-11-25T22:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أبو ظبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102950523_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_c4a84d72b85bbacc4f8eb8336a945678.jpg

موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر أن رئيسي الاستخبارات العسكرية الروسية والأوكرانية كانا يعتزمان في البداية الاجتماع في أبوظبي لمناقشة موضوع مختلف. إلا أن زيارة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول إلى الإمارات فاجأت الطرفين، بحسب التقارير، وعدّلت خطتهما الأصلية".وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عُقدت مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في جنيف، حيث ناقشوا الخطة الأمريكية المقترحة لحل النزاع الأوكراني.وقيل إنه تم تخفيض خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد محادثات جنيف.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 28 نقطة، يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.ويوم الثلاثاء، صرّح ترامب بأن الخطة الأصلية، المكونة من 28 نقطة والتي اقترحتها إدارته، لا تزال "مُعدَّلة" بإسهامات إضافية من الجانبين، و"لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف القليلة المتبقية".

https://sarabic.ae/20251125/أردوغان-يمكن-عقد-محادثات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107494245.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أبو ظبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أبو ظبي