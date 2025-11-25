https://sarabic.ae/20251125/تقارير-عن-لقاء-مزعوم-لوفد-أوكراني-مع-الجانب-الروسي-في-أبوظبي-1107495687.html
تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن هويته، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف (المدرج... 25.11.2025
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر أن رئيسي الاستخبارات العسكرية الروسية والأوكرانية كانا يعتزمان في البداية الاجتماع في أبوظبي لمناقشة موضوع مختلف. إلا أن زيارة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول إلى الإمارات فاجأت الطرفين، بحسب التقارير، وعدّلت خطتهما الأصلية".وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عُقدت مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في جنيف، حيث ناقشوا الخطة الأمريكية المقترحة لحل النزاع الأوكراني.وقيل إنه تم تخفيض خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد محادثات جنيف.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 28 نقطة، يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.ويوم الثلاثاء، صرّح ترامب بأن الخطة الأصلية، المكونة من 28 نقطة والتي اقترحتها إدارته، لا تزال "مُعدَّلة" بإسهامات إضافية من الجانبين، و"لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف القليلة المتبقية".
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن هويته، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف (المدرج في روسيا على قائمة الإرهابيين والمتطرفين) يُجري محادثات مع الجانبين الروسي والأمريكي في أبوظبي.
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر أن رئيسي الاستخبارات العسكرية الروسية والأوكرانية كانا يعتزمان في البداية الاجتماع في أبوظبي لمناقشة موضوع مختلف. إلا أن زيارة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول إلى الإمارات فاجأت الطرفين، بحسب التقارير، وعدّلت خطتهما الأصلية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عُقدت مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في جنيف، حيث ناقشوا الخطة الأمريكية المقترحة لحل النزاع الأوكراني.
وقيل إنه تم تخفيض خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد محادثات جنيف.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 28 نقطة، يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا
ويوم الثلاثاء، صرّح ترامب بأن الخطة الأصلية، المكونة من 28 نقطة والتي اقترحتها إدارته، لا تزال "مُعدَّلة" بإسهامات إضافية من الجانبين، و"لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف القليلة المتبقية".