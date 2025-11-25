عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251125/تقارير-عن-لقاء-مزعوم-لوفد-أوكراني-مع-الجانب-الروسي-في-أبوظبي-1107495687.html
تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي
تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي
سبوتنيك عربي
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن هويته، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف (المدرج... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T22:52+0000
2025-11-25T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أبو ظبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102950523_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_c4a84d72b85bbacc4f8eb8336a945678.jpg
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر أن رئيسي الاستخبارات العسكرية الروسية والأوكرانية كانا يعتزمان في البداية الاجتماع في أبوظبي لمناقشة موضوع مختلف. إلا أن زيارة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول إلى الإمارات فاجأت الطرفين، بحسب التقارير، وعدّلت خطتهما الأصلية".وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عُقدت مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في جنيف، حيث ناقشوا الخطة الأمريكية المقترحة لحل النزاع الأوكراني.وقيل إنه تم تخفيض خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد محادثات جنيف.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 28 نقطة، يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.ويوم الثلاثاء، صرّح ترامب بأن الخطة الأصلية، المكونة من 28 نقطة والتي اقترحتها إدارته، لا تزال "مُعدَّلة" بإسهامات إضافية من الجانبين، و"لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف القليلة المتبقية".
https://sarabic.ae/20251125/أردوغان-يمكن-عقد-محادثات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107494245.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102950523_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c3f552f8c0bebc01c62a1b6f78fd45fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أبو ظبي
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أبو ظبي

تقارير عن لقاء مزعوم لوفد أوكراني مع الجانب الروسي في أبوظبي

22:52 GMT 25.11.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا
الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن هويته، أن وفداً أوكرانياً برئاسة رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف (المدرج في روسيا على قائمة الإرهابيين والمتطرفين) يُجري محادثات مع الجانبين الروسي والأمريكي في أبوظبي.
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر أن رئيسي الاستخبارات العسكرية الروسية والأوكرانية كانا يعتزمان في البداية الاجتماع في أبوظبي لمناقشة موضوع مختلف. إلا أن زيارة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول إلى الإمارات فاجأت الطرفين، بحسب التقارير، وعدّلت خطتهما الأصلية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عُقدت مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في جنيف، حيث ناقشوا الخطة الأمريكية المقترحة لحل النزاع الأوكراني.
وقيل إنه تم تخفيض خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد محادثات جنيف.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
20:43 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 28 نقطة، يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
ويوم الثلاثاء، صرّح ترامب بأن الخطة الأصلية، المكونة من 28 نقطة والتي اقترحتها إدارته، لا تزال "مُعدَّلة" بإسهامات إضافية من الجانبين، و"لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف القليلة المتبقية".
