https://sarabic.ae/20251125/غزة-الإنسانية-المدعومة-أمريكيا-تنهي-عملياتها-في-القطاع-وحماس-تطالب-بملاحقتها-1107457624.html

"غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا تنهي عملياتها في القطاع.. وحماس تطالب بملاحقتها

"غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا تنهي عملياتها في القطاع.. وحماس تطالب بملاحقتها

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، انتهاء مهمتها الطارئة في قطاع غزة بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة غذائية على... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T01:38+0000

2025-11-25T01:38+0000

2025-11-25T01:38+0000

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101046972_0:205:1290:931_1920x0_80_0_0_8e984fd8a1890f07c48d51ebde8765c7.jpg

وأكدت المؤسسة في بيان، نُشر على موقعها الرسمي: "أنهت مؤسسة غزة الإنسانية بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية ضمنت وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون آكري من تل أبيب: "منذ البداية، كان هدف المؤسسة تلبية حاجة عاجلة، وإثبات أن نهجاً جديداً يمكن أن ينجح حيث فشلت الجهود الأخرى، وتمكين المجتمع الدولي من الاستفادة من هذا النجاح. وبالتعاون مع مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) وإشراك المجتمع الإنساني الدولي، نحن على يقين أن الوقت قد حان لتوسيع هذا النموذج"، مضيفا: "لذلك نوقف عملياتنا بعد أن نجحنا في إظهار طريقة أفضل لتقديم المساعدات لغزة".لكن المهمة لم تخلو من جدل وانتقادات، إذ أشار خبراء أمميون ومنظمات إنسانية إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، معتبرين أن المؤسسة نفذت مهامها "لأغراض عسكرية وسياسية سرية".وردًا على إعلان المؤسسة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إنهاء عملها في قطاع غزة خطوة مستحقة بعد سلسلة مجازر يومية خلال الحرب، مؤكدة أن المؤسسة ساهمت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين المجوّعين وطالبي المساعدات.وقالت حماس في بيان، إن:ودعت الحركة المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية إلى ملاحقة المؤسسة والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم، لضمان عدم تكرار المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولى المنظم.يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 2100 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بما في ذلك من كانوا بالقرب من مراكز توزيع المؤسسة أو في طريقهم إليها.وكانت المؤسسة تتولى أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، مقارنةً بما يقارب 400 مركز تابع لوكالات الأمم المتحدة، فيما أثارت خطوة إسرائيل جعل المؤسسة بديلاً عن وكالات الأمم المتحدة مخاوف كبيرة حول غياب الشفافية والمساءلة.

https://sarabic.ae/20250706/حكومة-غزة-تعلق-على-تقارير-تورط-مؤسسة-غزة-الإنسانية-في-تهجير-الفلسطينيين-1102405503.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, حركة حماس