"غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا تنهي عملياتها في القطاع.. وحماس تطالب بملاحقتها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
"غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا تنهي عملياتها في القطاع.. وحماس تطالب بملاحقتها
"غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا تنهي عملياتها في القطاع.. وحماس تطالب بملاحقتها
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، انتهاء مهمتها الطارئة في قطاع غزة بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة غذائية على... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
حركة حماس
وأكدت المؤسسة في بيان، نُشر على موقعها الرسمي: "أنهت مؤسسة غزة الإنسانية بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية ضمنت وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون آكري من تل أبيب: "منذ البداية، كان هدف المؤسسة تلبية حاجة عاجلة، وإثبات أن نهجاً جديداً يمكن أن ينجح حيث فشلت الجهود الأخرى، وتمكين المجتمع الدولي من الاستفادة من هذا النجاح. وبالتعاون مع مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) وإشراك المجتمع الإنساني الدولي، نحن على يقين أن الوقت قد حان لتوسيع هذا النموذج"، مضيفا: "لذلك نوقف عملياتنا بعد أن نجحنا في إظهار طريقة أفضل لتقديم المساعدات لغزة".لكن المهمة لم تخلو من جدل وانتقادات، إذ أشار خبراء أمميون ومنظمات إنسانية إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، معتبرين أن المؤسسة نفذت مهامها "لأغراض عسكرية وسياسية سرية".وردًا على إعلان المؤسسة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إنهاء عملها في قطاع غزة خطوة مستحقة بعد سلسلة مجازر يومية خلال الحرب، مؤكدة أن المؤسسة ساهمت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين المجوّعين وطالبي المساعدات.وقالت حماس في بيان، إن:ودعت الحركة المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية إلى ملاحقة المؤسسة والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم، لضمان عدم تكرار المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولى المنظم.يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 2100 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بما في ذلك من كانوا بالقرب من مراكز توزيع المؤسسة أو في طريقهم إليها.وكانت المؤسسة تتولى أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، مقارنةً بما يقارب 400 مركز تابع لوكالات الأمم المتحدة، فيما أثارت خطوة إسرائيل جعل المؤسسة بديلاً عن وكالات الأمم المتحدة مخاوف كبيرة حول غياب الشفافية والمساءلة.
حكومة غزة تعلق على تقارير تورط مؤسسة غزة الإنسانية في تهجير الفلسطينيين
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
01:38 GMT 25.11.2025
© Photo / Social Media Imagesمشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة
مشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، انتهاء مهمتها الطارئة في قطاع غزة بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة غذائية على المدنيين.
وأكدت المؤسسة في بيان، نُشر على موقعها الرسمي: "أنهت مؤسسة غزة الإنسانية بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية ضمنت وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
حكومة غزة تعلق على تقارير تورط "مؤسسة غزة الإنسانية" في تهجير الفلسطينيين
6 يوليو, 12:01 GMT
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون آكري من تل أبيب: "منذ البداية، كان هدف المؤسسة تلبية حاجة عاجلة، وإثبات أن نهجاً جديداً يمكن أن ينجح حيث فشلت الجهود الأخرى، وتمكين المجتمع الدولي من الاستفادة من هذا النجاح. وبالتعاون مع مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) وإشراك المجتمع الإنساني الدولي، نحن على يقين أن الوقت قد حان لتوسيع هذا النموذج"، مضيفا: "لذلك نوقف عملياتنا بعد أن نجحنا في إظهار طريقة أفضل لتقديم المساعدات لغزة".
لكن المهمة لم تخلو من جدل وانتقادات، إذ أشار خبراء أمميون ومنظمات إنسانية إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، معتبرين أن المؤسسة نفذت مهامها "لأغراض عسكرية وسياسية سرية".
وردًا على إعلان المؤسسة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إنهاء عملها في قطاع غزة خطوة مستحقة بعد سلسلة مجازر يومية خلال الحرب، مؤكدة أن المؤسسة ساهمت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين المجوّعين وطالبي المساعدات.
وقالت حماس في بيان، إن:
"المؤسسة شكلت جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي منذ دخولها القطاع، معتمدةً آليات توزيع لا تمت للإنسانية بصلة، وخلقت ظروفًا خطرة ومهينة للمدنيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف بالقنص والقتل المتعمّد، وهو ما يكشف تواطؤها في جرائم الإبادة والتجويع".
ودعت الحركة المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية إلى ملاحقة المؤسسة والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم، لضمان عدم تكرار المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولى المنظم.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 2100 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بما في ذلك من كانوا بالقرب من مراكز توزيع المؤسسة أو في طريقهم إليها.
وكانت المؤسسة تتولى أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، مقارنةً بما يقارب 400 مركز تابع لوكالات الأمم المتحدة، فيما أثارت خطوة إسرائيل جعل المؤسسة بديلاً عن وكالات الأمم المتحدة مخاوف كبيرة حول غياب الشفافية والمساءلة.
