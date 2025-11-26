https://sarabic.ae/20251126/سوريا-تكشف-سبب-توقف-عمليات-تدمير-الأسلحة-الكيميائية-1107527423.html
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
سبوتنيك عربي
كشف مندوب سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، اليوم الأربعاء، سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T20:09+0000
2025-11-26T20:09+0000
2025-11-26T20:09+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102279/54/1022795409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_051329d0d5fab6e7bb699a0a2014b076.jpg
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، عن كتوب قوله: "سنحقق تقدما كبيرا وملموسا على صعيد جمع المعلومات والاستطلاع وتقييم المواقع المشتبه بها".وجاءت تصريحات محمد كتوب في كلمة له خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي، والتي أكد خلالها أن الحكومة السورية قامت باستطلاع 15 موقعا مشتبها به، بما يساعد في عملية تدمير السلاح الكيميائي.وأوضح الدبلوماسي السوري أن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية متوقفة حاليا نتيجة نقص الإمكانات لدى الفرق الوطنية في سوريا، مشددا على التزام بلاده بمسؤوليتها في عمليات تدمير الأسلحة، منوها إلى اعتبارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إطارا للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء.وأضاف المندوب السوري إلى أن "الإطار النظري لتدمير الأسلحة الكيميائية تحدد بقرار المجلس التنفيذي، وتجري الآن جهود كبيرة لتنفيذ الجانب العملي، مشيرا إلى أن "الفرق الوطنية تحصل على كافة التسهيلات الممكنة في جميع أنحاء البلاد وسوريا تجمعها قضية واضحة ضد استخدام السلاح الكيميائي".وكان كتوب قد صرح في وقت سابق أنه "بعد تحرير سوريا تبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية، وسوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها"، وفق تعبيره.ونفت حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
https://sarabic.ae/20251121/سوريا-تعلن-تفعيل-بعثتها-الدائمة-لدى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1107372600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102279/54/1022795409_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_f53f3e5f95cf28726746bc939dcd7cd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
كشف مندوب سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، اليوم الأربعاء، سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد.
ونقلت قناة
"الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، عن كتوب قوله: "سنحقق تقدما كبيرا وملموسا على صعيد جمع المعلومات والاستطلاع وتقييم المواقع المشتبه بها".
وجاءت تصريحات محمد كتوب في كلمة له خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي، والتي أكد خلالها أن الحكومة السورية قامت باستطلاع 15 موقعا مشتبها به، بما يساعد في عملية تدمير السلاح الكيميائي.
وأوضح الدبلوماسي السوري أن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية متوقفة حاليا نتيجة نقص الإمكانات لدى الفرق الوطنية في سوريا، مشددا على التزام بلاده بمسؤوليتها في عمليات تدمير الأسلحة، منوها إلى اعتبارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إطارا للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء.
وأضاف المندوب السوري إلى أن "الإطار النظري لتدمير الأسلحة الكيميائية
تحدد بقرار المجلس التنفيذي، وتجري الآن جهود كبيرة لتنفيذ الجانب العملي، مشيرا إلى أن "الفرق الوطنية تحصل على كافة التسهيلات الممكنة في جميع أنحاء البلاد وسوريا تجمعها قضية واضحة ضد استخدام السلاح الكيميائي".
ولفت محمد كتوب إلى أن العمل جار حاليا على استكشاف مواقع جديدة للإسهام في تمهيد عملية تدمير الأسلحة.
وكان كتوب قد صرح في وقت سابق أنه "بعد تحرير سوريا تبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية، وسوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها"، وفق تعبيره.
ونفت حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد،
مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.