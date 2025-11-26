عربي
أمساليوم
بث مباشر
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
كشف مندوب سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، اليوم الأربعاء، سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، عن كتوب قوله: "سنحقق تقدما كبيرا وملموسا على صعيد جمع المعلومات والاستطلاع وتقييم المواقع المشتبه بها".وجاءت تصريحات محمد كتوب في كلمة له خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي، والتي أكد خلالها أن الحكومة السورية قامت باستطلاع 15 موقعا مشتبها به، بما يساعد في عملية تدمير السلاح الكيميائي.وأوضح الدبلوماسي السوري أن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية متوقفة حاليا نتيجة نقص الإمكانات لدى الفرق الوطنية في سوريا، مشددا على التزام بلاده بمسؤوليتها في عمليات تدمير الأسلحة، منوها إلى اعتبارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إطارا للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء.وأضاف المندوب السوري إلى أن "الإطار النظري لتدمير الأسلحة الكيميائية تحدد بقرار المجلس التنفيذي، وتجري الآن جهود كبيرة لتنفيذ الجانب العملي، مشيرا إلى أن "الفرق الوطنية تحصل على كافة التسهيلات الممكنة في جميع أنحاء البلاد وسوريا تجمعها قضية واضحة ضد استخدام السلاح الكيميائي".وكان كتوب قد صرح في وقت سابق أنه "بعد تحرير سوريا تبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية، وسوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها"، وفق تعبيره.ونفت حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
كشف مندوب سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، اليوم الأربعاء، سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، عن كتوب قوله: "سنحقق تقدما كبيرا وملموسا على صعيد جمع المعلومات والاستطلاع وتقييم المواقع المشتبه بها".
وجاءت تصريحات محمد كتوب في كلمة له خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي، والتي أكد خلالها أن الحكومة السورية قامت باستطلاع 15 موقعا مشتبها به، بما يساعد في عملية تدمير السلاح الكيميائي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
سوريا تعلن تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
21 نوفمبر, 14:11 GMT
وأوضح الدبلوماسي السوري أن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية متوقفة حاليا نتيجة نقص الإمكانات لدى الفرق الوطنية في سوريا، مشددا على التزام بلاده بمسؤوليتها في عمليات تدمير الأسلحة، منوها إلى اعتبارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إطارا للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء.
وأضاف المندوب السوري إلى أن "الإطار النظري لتدمير الأسلحة الكيميائية تحدد بقرار المجلس التنفيذي، وتجري الآن جهود كبيرة لتنفيذ الجانب العملي، مشيرا إلى أن "الفرق الوطنية تحصل على كافة التسهيلات الممكنة في جميع أنحاء البلاد وسوريا تجمعها قضية واضحة ضد استخدام السلاح الكيميائي".
ولفت محمد كتوب إلى أن العمل جار حاليا على استكشاف مواقع جديدة للإسهام في تمهيد عملية تدمير الأسلحة.
وكان كتوب قد صرح في وقت سابق أنه "بعد تحرير سوريا تبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية، وسوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها"، وفق تعبيره.
ونفت حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
