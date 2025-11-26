https://sarabic.ae/20251126/لبنان-وقبرص-يوقعان-اتفاقية-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1107520411.html

لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وقع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عن عون قوله بعد اللقاء، إن "هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو سلسلة اتفاقيات تعاون مستقبلية في مختلف المجالات، وأنه لا يزال أمام البلدين الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية".وبيّن عون أنه "بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية أصبح بإمكان الجانبين العمل بجدية على تطوير اتفاقيات ثنائية تسهل أعمال الشركات المستكشفة، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخطوط النقل والسياحة".وأكد عون أن "التعاون بين البلدين لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، وليس محاولة لقطع الطريق على أي جار أو صديق أو شريك"، مشددا على أن "الاتفاق يشكل لبنة أولى في جسر تعاون دولي يأمل لبنان أن يمتد عبر المنطقة بأكملها".

