عربي
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عن عون قوله بعد اللقاء، إن "هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو سلسلة اتفاقيات تعاون مستقبلية في مختلف المجالات، وأنه لا يزال أمام البلدين الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية".وبيّن عون أنه "بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية أصبح بإمكان الجانبين العمل بجدية على تطوير اتفاقيات ثنائية تسهل أعمال الشركات المستكشفة، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخطوط النقل والسياحة".وأكد عون أن "التعاون بين البلدين لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، وليس محاولة لقطع الطريق على أي جار أو صديق أو شريك"، مشددا على أن "الاتفاق يشكل لبنة أولى في جسر تعاون دولي يأمل لبنان أن يمتد عبر المنطقة بأكملها".
26.11.2025
بحر لبنان
وقع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عن عون قوله بعد اللقاء، إن "هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو سلسلة اتفاقيات تعاون مستقبلية في مختلف المجالات، وأنه لا يزال أمام البلدين الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية".

وأضاف: "لبنان يوجه دعوة واضحة وصريحة إلى كل من يرغب بالتعاون معه واستكمال هذا التفاهم البحري"، مؤكدا أن "هذا المسار يشكل السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار، وعن سياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت المنطقة وشعوبها أثمانا باهظة".

وبيّن عون أنه "بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية أصبح بإمكان الجانبين العمل بجدية على تطوير اتفاقيات ثنائية تسهل أعمال الشركات المستكشفة، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخطوط النقل والسياحة".
وأشار أيضا إلى "أهمية التعاون في مجالي الأمن والدفاع، بما يشمل مشروع "مركز البحث والإنقاذ" المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين"، لافتا إلى أن "بلاده تتطلع إلى تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، بما يتيح تكثيف التعاون مع أوروبا وتسريع آليات التفاعل معها".
وأكد عون أن "التعاون بين البلدين لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، وليس محاولة لقطع الطريق على أي جار أو صديق أو شريك"، مشددا على أن "الاتفاق يشكل لبنة أولى في جسر تعاون دولي يأمل لبنان أن يمتد عبر المنطقة بأكملها".
