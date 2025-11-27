https://sarabic.ae/20251127/الثروات-الطبيعية-في-روسيا-1107549006.html
الثروات الطبيعية في روسيا
الثروات الطبيعية في روسيا
سبوتنيك عربي
تحتل روسيا المرتبة الأولى في العالم من حيث احتياطيات الموارد الطبيعية، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 100 تريليون دولار، أي ضعف قيمة الموارد في الولايات المتحدة...
الثروات الطبيعية في روسيا
تحتل روسيا المرتبة الأولى في العالم من حيث احتياطيات الموارد الطبيعية، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 100 تريليون دولار، أي ضعف قيمة الموارد في الولايات المتحدة. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" على الثروة الطبيعية الضخمة التي تمتلكها روسيا بالأرقام، وفق بيانات رسمية دولية وروسية.