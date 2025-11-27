عربي
الخارجية الروسية: من المحتمل استخدام شحنة أسلحة روسية في مولدوفا لافتعال استفزازات متعمدة
الخارجية الروسية: من المحتمل استخدام شحنة أسلحة روسية في مولدوفا لافتعال استفزازات متعمدة
الخارجية الروسية: من المحتمل استخدام شحنة أسلحة روسية في مولدوفا لافتعال استفزازات متعمدة
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كيشينيوف قد تستخدم الأسلحة التي عثر عليها على الحدود مع رومانيا لاستفزاز روسيا.
2025-11-27T19:24+0000
2025-11-27T19:24+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأشارت زاخاروفا إلى أن الصور التي تداولتها الصحافة تظهر، من بين أشياء أخرى، نظام دفاع جوي محمول من طراز "إيغلا" وحطاما يُشبه أجزاء من طائرة مُسيّرة من طراز "جيرانيوم".وبدأت العلاقات بين روسيا ومولدوفا في التدهور بعد وصول الرئيسة مايا ساندو، التي تلتزم بالسياسات المؤيدة لأوروبا، إلى السلطة في الجمهورية في نهاية عام 2020.
https://sarabic.ae/20251121/جمهورية-ترانسنيستريا-تحذر-مولدوفا-أي-تدخل-في-الانتخابات-انتهاك-للقانون-الدولي-1107349207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: من المحتمل استخدام شحنة أسلحة روسية في مولدوفا لافتعال استفزازات متعمدة

19:24 GMT 27.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كيشينيوف قد تستخدم الأسلحة التي عثر عليها على الحدود مع رومانيا لاستفزاز روسيا.
وأشارت زاخاروفا إلى أن الصور التي تداولتها الصحافة تظهر، من بين أشياء أخرى، نظام دفاع جوي محمول من طراز "إيغلا" وحطاما يُشبه أجزاء من طائرة مُسيّرة من طراز "جيرانيوم".

وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية: "قد يكون هذا أساسا لاستفزاز مستقبلي. نشر أسلحة روسية الصنع في مكان ما والادعاء، كالعادة.. لا توجد حقائق حاليا. لذا، قد يختلقون هذه المعلومات من هذه الشحنة".

برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
بريدنيستروفيه تحذر مولدوفا: أي تدخل في الانتخابات انتهاك للقانون الدولي
21 نوفمبر, 02:05 GMT

وذكرت زاخاروفا أن مصدر هذه الأسلحة يثير تساؤلات بين الخبراء، إذ لا يستخدمها الجيش المولدوفي. كما يسود قلق عام إزاء تورط كيشينيوف (عاصمة مولودفا) في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وبدأت العلاقات بين روسيا ومولدوفا في التدهور بعد وصول الرئيسة مايا ساندو، التي تلتزم بالسياسات المؤيدة لأوروبا، إلى السلطة في الجمهورية في نهاية عام 2020.
