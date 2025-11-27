https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-من-المحتمل-استخدام-شحنة-أسلحة-روسية-في-مولدوفا-لافتعال-استفزازات-متعمدة-1107567009.html
الخارجية الروسية: من المحتمل استخدام شحنة أسلحة روسية في مولدوفا لافتعال استفزازات متعمدة
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كيشينيوف قد تستخدم الأسلحة التي عثر عليها على الحدود مع رومانيا لاستفزاز روسيا. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت زاخاروفا إلى أن الصور التي تداولتها الصحافة تظهر، من بين أشياء أخرى، نظام دفاع جوي محمول من طراز "إيغلا" وحطاما يُشبه أجزاء من طائرة مُسيّرة من طراز "جيرانيوم".وبدأت العلاقات بين روسيا ومولدوفا في التدهور بعد وصول الرئيسة مايا ساندو، التي تلتزم بالسياسات المؤيدة لأوروبا، إلى السلطة في الجمهورية في نهاية عام 2020.
وأشارت زاخاروفا إلى أن الصور التي تداولتها الصحافة تظهر، من بين أشياء أخرى، نظام دفاع جوي محمول من طراز "إيغلا" وحطاما يُشبه أجزاء من طائرة مُسيّرة من طراز "جيرانيوم".
وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية: "قد يكون هذا أساسا لاستفزاز مستقبلي. نشر أسلحة روسية الصنع في مكان ما والادعاء، كالعادة.. لا توجد حقائق حاليا. لذا، قد يختلقون هذه المعلومات من هذه الشحنة".
وذكرت زاخاروفا أن مصدر هذه الأسلحة يثير تساؤلات بين الخبراء، إذ لا يستخدمها الجيش المولدوفي. كما يسود قلق عام إزاء تورط كيشينيوف (عاصمة مولودفا) في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وبدأت العلاقات بين روسيا ومولدوفا في التدهور بعد وصول الرئيسة مايا ساندو، التي تلتزم بالسياسات المؤيدة لأوروبا، إلى السلطة في الجمهورية في نهاية عام 2020.