عضو سابق بمجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": مصالح داخلية وخارجية وراء استمرار الحرب ورفض السلام

أكد عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الدكتور صديق تاور، أن الدعوات والمبادرات الإقليمية والدولية، منذ بداية الحرب وحتى الآن عبرت وتعبر عن رفض مبدئي للحرب من...

وقال في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذا الكم من المبادرات والتحذيرات والوساطات تعبر عن استشعارهم لمسؤوليتهم الأخلاقية نحو السودان وشعبه، الذى يدفع ثمن حرب فوضوية مدمرة.وتابع تاور "هذا الإهتمام يلتقي مع رغبة وتطلعات ملايين المواطنين السودانيين المشردين بالنزوح و اللجوء و انعدام الغذاء والدواء والأمن".وأشار إلى أن مبادرة الرباعية تمثل المدخل الأنسب لوقف الحرب وإعادة الإستقرار فى السودان.واستطرد: "لاحت فرص عديدة لاختبار جدية الطرفين المتحاربين، ولم يثبت أيا منهما جدية و مصداقية تؤكد رغبته فى وقف القتال والذهاب لحلول سلمية".وشدد عضو مجلس السيادة، على أنه "أصبحت هناك مصالح تجارية ضمنية تستثمر فى مناخ الحرب، حيث لا رقيب ولا حسيب ولا دولة قانون، وأصبحت هناك علاقات تعاقدية خارجية لكل طرف تؤمن له إستمرار هذا الوضع، المخرب للإقتصاد والمهدر للموارد الوطنية، وتشكلت مافيا أثرياء الحرب من الطرفين وحلفائهم الداخليين والخارجيين، وهذه الأطراف ليس لها مصلحة في وقف الحرب".ولفت تاور إلى أن الخطوات التي ينبغي اتخاذها حيال هذا السلوك، هو اعتماد آليات ضغط أقوى مما هو معلن، فيمكن حظر الطيران وحظر إمداد السلاح، واتخاذ إجراءات اقتصادية حيال أى طرف يعرقل مساعي الحل السلمي، وإصدار مذكرات توقيف وما إلى ذلك.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

