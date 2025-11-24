https://sarabic.ae/20251124/قائد-قوات-الدعم-السريع-يعلن-الموافقة-على-هدنة-إنسانية-لمدة-3-أشهر-في-السودان--1107455222.html
قائد قوات "الدعم السريع" يعلن الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان
قائد قوات "الدعم السريع" يعلن الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، الموافقة الفورية على هدنة إنسانية من طرف واحد تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T20:37+0000
2025-11-24T20:37+0000
2025-11-24T20:37+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/93/1041159347_0:391:6123:3835_1920x0_80_0_0_4ebdf2d531168d7f7e36659cb7f8b39d.jpg
وفي خطاب متلفز بثه الموقع الرسمي لقوات "الدعم السريع" عبر تطبيق "تلغرام"، قال حميدتي: "نعلن في قوات الدعم السريع وجميع القوات المتحالفة معها الموافقة الفورية على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تعزيز حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وفتح بارقة أمل لشعبنا الذي أنهكته هذه الحرب". وحث حميدتي دول الرباعية الدولية على دفع الطرف الآخر للتجاوب مع المبادرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لحل سياسي شامل. كما أعلن الموافقة على إنشاء آلية ميدانية لمراقبة الهدنة تشرف عليها دول الرباعية الدولية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، لضمان تنفيذها وتوصيل المساعدات إلى مستحقيها. وتعهد حميدتي بمحاسبة أي فرد من قواته تثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين تحت أي ظرف، مؤكدًا أن "الهدنة الإنسانية التي أعلنا الالتزام بها هي الخطوة الأولى نحو وقف العدائيات والوصول إلى حل سياسي شامل"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة والمشاركة في آليات مراقبتها.وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".وتابع البرهان: "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".وأكد على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان، مشيرا إلى أن "الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والمليشيا، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص".كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251124/الإمارات-تتهم-البرهان-بتعطيل-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1107451845.html
https://sarabic.ae/20251121/اتفاق-مصري-إماراتي-بشأن-السودان-1107353730.html
https://sarabic.ae/20251123/البرهان-يعلن-رفضة-الورقة-الأمريكية-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1107426634.html
https://sarabic.ae/20251121/السودان-يشكر-روسيا-على-دعمها-في-مجلس-الأمن-وسط-تصاعد-النزاع-في-دارفور-1107349417.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/93/1041159347_245:0:5878:4225_1920x0_80_0_0_b792c84134bcc34c55795c694d2ffc13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
قائد قوات "الدعم السريع" يعلن الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان
أعلن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، الموافقة الفورية على هدنة إنسانية من طرف واحد تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر، استجابة للجهود والمطالب الدولية.
وفي خطاب متلفز بثه الموقع الرسمي لقوات "الدعم السريع" عبر تطبيق "تلغرام"، قال حميدتي
: "نعلن في قوات الدعم السريع وجميع القوات المتحالفة معها الموافقة الفورية على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تعزيز حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وفتح بارقة أمل لشعبنا الذي أنهكته هذه الحرب".
وحث حميدتي دول الرباعية الدولية على دفع الطرف الآخر للتجاوب مع المبادرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لحل سياسي شامل.
وأكد قائد "الدعم السريع" التزام قواته الكامل بتسهيل العمل الإنساني، وتأمين حركة العاملين في الإغاثة، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون عوائق، وحماية مقار ومخازن المنظمات الوطنية والدولية، وتسهيل عمل الفرق الطبية وفرق الطوارئ، بالتعاون التام مع الأمم المتحدة والمنظمات المختصة.
كما أعلن الموافقة على إنشاء آلية ميدانية لمراقبة الهدنة تشرف عليها دول الرباعية الدولية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، لضمان تنفيذها وتوصيل المساعدات
إلى مستحقيها.
وتعهد حميدتي بمحاسبة أي فرد من قواته تثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين تحت أي ظرف، مؤكدًا أن "الهدنة الإنسانية التي أعلنا الالتزام بها هي الخطوة الأولى نحو وقف العدائيات والوصول إلى حل سياسي شامل"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة والمشاركة في آليات مراقبتها.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
رئيس المجلس السيادي السوداني، قد أكد أمس الأحد، أن "الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".
وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".
وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي
يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".
وتابع البرهان: "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".
وأكد على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان، مشيرا إلى أن "الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والمليشيا، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص".
وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور
غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.
كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني
بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.