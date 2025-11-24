https://sarabic.ae/20251124/الإمارات-تتهم-البرهان-بتعطيل-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1107451845.html

الإمارات تتهم البرهان بتعطيل جهود وقف إطلاق النار في السودان

الإمارات تتهم البرهان بتعطيل جهود وقف إطلاق النار في السودان

سبوتنيك عربي

وجهت دولة الإمارات اتهاماً للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، بعرقلة مقترحات الهدنة في السودان، مطالبة "بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T17:38+0000

2025-11-24T17:38+0000

2025-11-24T17:38+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088910452_100:0:900:450_1920x0_80_0_0_4bd8897508efdd23e93eaa3df33e893d.jpg

وفي بيان لها نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن "البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام"، مشيرة إلى "رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، ما يظهر سلوكاً معرقلاً يجب التنديد به، حيث يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر لهذه الحرب الأهلية". وأضافت الوزيرة أن "الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمد". وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، قد أكد أمس الأحد، أن ‌"الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".وأكد على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان، مشيرا إلى أن "الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والمليشيا، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص".وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251123/البرهان-يعلن-رفضة-الورقة-الأمريكية-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1107426634.html

https://sarabic.ae/20251122/مستشار-الرئيس-الإماراتي-ندعو-لوقف-حرب-السودان-المأساوية-ومحاسبة-طرفيها-1107396183.html

https://sarabic.ae/20251121/اتفاق-مصري-إماراتي-بشأن-السودان-1107353730.html

https://sarabic.ae/20251121/السودان-يشكر-روسيا-على-دعمها-في-مجلس-الأمن-وسط-تصاعد-النزاع-في-دارفور-1107349417.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي