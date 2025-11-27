https://sarabic.ae/20251127/مشهد-مهيب-للحظة-إطلاق-صاروخ-سويوز--21-إيه-بنجاح-من-قاعدة-بايكونور-1107545356.html
مشهد مهيب للحظة إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 إيه" بنجاح من قاعدة "بايكونور"
أطلقت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، اليوم الخميس، مركبة "سويوز إم إس-28" مع رائدين روسيين ورائد أمريكي نحو المحطة الفضائية الدولية. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأُطلقت مركبة "سويوز إم إس-28" على متن صاروخ "سويوز -2.1 إيه" الروسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في تمام الساعة 12:28 بتوقيت موسكو. ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية وتلتحم بوحدة "راسفيت" الروسية عند الساعة 15:38 بتوقيت موسكو.حملت المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكايف، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي التابع لوكالة ناسا، كريستوفر ويليامز. ومن المقرر أن يقضي الرواد الثلاثة 242 يوما على متن المحطة، على أن يعودوا في نهاية يوليو/تموز 2026.ومن المتوقع أن تستمر مهمة طاقم "سويوز إم إس-28" في محطة الفضاء الدولية لمدة 242 يومًا، وتشمل الخطة الروسية أكثر من 40 تجربة علمية، بالإضافة إلى خروجين في الفضاء المفتوح مقررين في أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران 2026.
وأُطلقت مركبة "سويوز إم إس-28" على متن صاروخ "سويوز -2.1 إيه" الروسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في تمام الساعة 12:28 بتوقيت موسكو. ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية وتلتحم بوحدة "راسفيت" الروسية عند الساعة 15:38 بتوقيت موسكو.
حملت المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكايف، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي التابع لوكالة ناسا، كريستوفر ويليامز. ومن المقرر أن يقضي الرواد الثلاثة 242 يوما على متن المحطة، على أن يعودوا في نهاية يوليو/تموز 2026.
ومن المتوقع أن تستمر مهمة طاقم "سويوز إم إس-28"
في محطة الفضاء الدولية لمدة 242 يومًا، وتشمل الخطة الروسية أكثر من 40 تجربة علمية، بالإضافة إلى خروجين في الفضاء المفتوح مقررين في أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران 2026.