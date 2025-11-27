https://sarabic.ae/20251127/مصر-تعلن-استعادة-131-مواطنا-من-ليبيا-1107556264.html

مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا

سبوتنيك عربي

استقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير حداد عبد التواب الجوهري، اليوم الخميس، رحلة قادمة من طرابلس تقل 131 مواطنا مصريا، بعد جهود مكثفة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي شدد على إعطاء أولوية لملف استعادة المواطنين المحتجزين خارج البلاد والعمل على تأمين عودتهم بشكل عاجل.وأوضح السفير الجوهري أن إجمالي من جرى إعادتهم منذ بداية العام الحالي من طرابلس والمنطقة الغربية بلغ 1132 مواطنا، في حين تمكنت الدولة من استعادة أكثر من 1500 مصري من بنغازي والمنطقة الشرقية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بطرق السفر الشرعية والقانونية، محذرة من مخاطر الوقوع ضحية لعصابات الهجرة غير النظامية التي تعرض حياتهم للخطر.وأفادت وسائل إعلام محلية، في أغسطس/ آب 2025 بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم.ونقلت بوابة الوسط الليبية عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.

مصر

