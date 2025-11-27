مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا
مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا
مصر تعلن استعادة 131 مواطنا من ليبيا

15:02 GMT 27.11.2025
استقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير حداد عبد التواب الجوهري، اليوم الخميس، رحلة قادمة من طرابلس تقل 131 مواطنا مصريا، بعد جهود مكثفة بذلتها السفارة المصرية في ليبيا بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة وقطاعات الوزارة المعنية لضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أرض الوطن.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي شدد على إعطاء أولوية لملف استعادة المواطنين المحتجزين خارج البلاد والعمل على تأمين عودتهم بشكل عاجل.
وأوضح السفير الجوهري أن إجمالي من جرى إعادتهم منذ بداية العام الحالي من طرابلس والمنطقة الغربية بلغ 1132 مواطنا، في حين تمكنت الدولة من استعادة أكثر من 1500 مصري من بنغازي والمنطقة الشرقية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بطرق السفر الشرعية والقانونية، محذرة من مخاطر الوقوع ضحية لعصابات الهجرة غير النظامية التي تعرض حياتهم للخطر.
وأفادت وسائل إعلام محلية، في أغسطس/ آب 2025 بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم.
ونقلت بوابة الوسط الليبية عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.
وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.
وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
