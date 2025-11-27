https://sarabic.ae/20251127/نتنياهو-يصادق-على-إعادة-فتح-معبر-الكرامة-1107569108.html
نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"
نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"
سبوتنيك عربي
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على إعادة فتح معبر جسر اللنبي (الكرامة) أمام حركة البضائع، بعد إغلاقه لمدة شهرين، إثر هجوم دموي... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T20:57+0000
2025-11-27T20:57+0000
2025-11-27T20:57+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار الأردن
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_0:48:1389:829_1920x0_80_0_0_ea7d872b4a9e8140d5f3ccd039a8893f.jpg
ومن المتوقع أن يستأنف المعبر، الذي شهد الهجوم في سبتمبر/ أيلول الماضي، عمله خلال الأيام المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع، دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي.وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقا لموقع "Israel National News" الإسرائيلي.وأكد مكتب نتنياهو القرار، وصرح بأن المعبر سيعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.وأغلقت السلطات الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2025، معبر الكرامة وهو الوحيد بين الضفة الغربية والأردن "حتى إشعار آخر" بالاتجاهين وإعادة حافلات المسافرين، بعد مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لإعادة-فتح-معبر-الكرامة-مع-الأردن-فوراً-1105201742.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_82:0:1317:926_1920x0_80_0_0_1d0fec1fb7982b6f55cc56b67ad00cde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على إعادة فتح معبر جسر اللنبي (الكرامة) أمام حركة البضائع، بعد إغلاقه لمدة شهرين، إثر هجوم دموي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
ومن المتوقع أن يستأنف المعبر، الذي شهد الهجوم في سبتمبر/ أيلول الماضي، عمله خلال الأيام المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع، دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقا لموقع
"Israel National News" الإسرائيلي.
وأكد مكتب نتنياهو القرار، وصرح بأن المعبر سيعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2025، معبر الكرامة وهو الوحيد بين الضفة الغربية والأردن "حتى إشعار آخر" بالاتجاهين وإعادة حافلات المسافرين، بعد مقتل إسرائيليين
اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.