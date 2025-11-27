نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20251127/نتنياهو-يصادق-على-إعادة-فتح-معبر-الكرامة-1107569108.html
نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"
نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"
سبوتنيك عربي
2025-11-27T20:57+0000
2025-11-27T20:57+0000
2025-11-27T20:57+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار الأردن
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_0:48:1389:829_1920x0_80_0_0_ea7d872b4a9e8140d5f3ccd039a8893f.jpg
ومن المتوقع أن يستأنف المعبر، الذي شهد الهجوم في سبتمبر/ أيلول الماضي، عمله خلال الأيام المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع، دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي.وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقا لموقع "Israel National News" الإسرائيلي.وأكد مكتب نتنياهو القرار، وصرح بأن المعبر سيعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.وأغلقت السلطات الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2025، معبر الكرامة وهو الوحيد بين الضفة الغربية والأردن "حتى إشعار آخر" بالاتجاهين وإعادة حافلات المسافرين، بعد مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لإعادة-فتح-معبر-الكرامة-مع-الأردن-فوراً-1105201742.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_82:0:1317:926_1920x0_80_0_0_1d0fec1fb7982b6f55cc56b67ad00cde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

نتنياهو يصادق على إعادة فتح معبر "الكرامة"

20:57 GMT 27.11.2025
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على إعادة فتح معبر جسر اللنبي (الكرامة) أمام حركة البضائع، بعد إغلاقه لمدة شهرين، إثر هجوم دموي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
ومن المتوقع أن يستأنف المعبر، الذي شهد الهجوم في سبتمبر/ أيلول الماضي، عمله خلال الأيام المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع، دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقا لموقع "Israel National News" الإسرائيلي.
وأكد مكتب نتنياهو القرار، وصرح بأن المعبر سيعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.
معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
‌‏الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن بشكل فوري
24 سبتمبر, 11:35 GMT
24 سبتمبر, 11:35 GMT
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2025، معبر الكرامة وهو الوحيد بين الضفة الغربية والأردن "حتى إشعار آخر" بالاتجاهين وإعادة حافلات المسافرين، بعد مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
