إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم
إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن اللاجئين الأوكرانيين في هولندا سيمنحون من عام 2027 وضعاً خاصاً يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى أوكرانيا. 28.11.2025
ونقل موقع Nos عن خطة حكومية "أن الأوكرانيين الذين لديهم عمل مدفوع الأجر سيكونون ملزمين بدفع الإيجار، وكذلك دفع اشتراكات التأمين الصحي بأنفسهم.وأضاف الموقع أن هولندا تستضيف حوالي 120 ألف أوكراني، أكثر من 60% منهم يعملون، لذلك من المنطقي أن يساهموا في تكاليف السكن والرعاية الصحية.يُذكر أن كل من لاتفيا وبولندا وألمانيا أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عن خفض دعم اللاجئين الأوكرانيين، فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرز أن انخفاض نسبة التشغيل بين اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا غير مقبول، وأن عليهم إيجاد عمل بأنفسهم.
إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم

28.11.2025
أفادت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن اللاجئين الأوكرانيين في هولندا سيمنحون من عام 2027 وضعاً خاصاً يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى أوكرانيا.
ونقل موقع Nos عن خطة حكومية "أن الأوكرانيين الذين لديهم عمل مدفوع الأجر سيكونون ملزمين بدفع الإيجار، وكذلك دفع اشتراكات التأمين الصحي بأنفسهم.
البرلمان الألماني البوندستاغ في برلين، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
13 أغسطس, 11:34 GMT
وأضاف الموقع أن هولندا تستضيف حوالي 120 ألف أوكراني، أكثر من 60% منهم يعملون، لذلك من المنطقي أن يساهموا في تكاليف السكن والرعاية الصحية.
يُذكر أن كل من لاتفيا وبولندا وألمانيا أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عن خفض دعم اللاجئين الأوكرانيين، فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرز أن انخفاض نسبة التشغيل بين اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا غير مقبول، وأن عليهم إيجاد عمل بأنفسهم.
