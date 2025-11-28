https://sarabic.ae/20251128/إعلام-هولندا-تعد-خطة-لإعادة-اللاجئين-الأوكرانيين-إلى-بلادهم-1107572708.html
إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم
أفادت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن اللاجئين الأوكرانيين في هولندا سيمنحون من عام 2027 وضعاً خاصاً يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى أوكرانيا. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقل موقع Nos عن خطة حكومية "أن الأوكرانيين الذين لديهم عمل مدفوع الأجر سيكونون ملزمين بدفع الإيجار، وكذلك دفع اشتراكات التأمين الصحي بأنفسهم.وأضاف الموقع أن هولندا تستضيف حوالي 120 ألف أوكراني، أكثر من 60% منهم يعملون، لذلك من المنطقي أن يساهموا في تكاليف السكن والرعاية الصحية.يُذكر أن كل من لاتفيا وبولندا وألمانيا أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عن خفض دعم اللاجئين الأوكرانيين، فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرز أن انخفاض نسبة التشغيل بين اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا غير مقبول، وأن عليهم إيجاد عمل بأنفسهم.
