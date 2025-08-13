عربي
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
سبوتنيك عربي
صرح ستيفن بيلغر، السكرتير البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتكتل الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن الأوكرانيين الذين... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T11:34+0000
2025-08-13T11:34+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107816_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_7ffff61a22e805d0aa154c8af2d5b243.jpg
وقال بيلغر في مقابلة مع إذاعة "أر إن دي" المحلية: "لا أعتقد أن على الأوكرانيين العمل فقط في مهنتهم السابقة"، معللا ذلك بأن هناك العديد من الوظائف الشاغرة في ألمانيا.وأضاف: "إن نظامنا حسن النية، الذي يتطلب تعلم اللغة الألمانية أولا، والذي قد يستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تعوّد الناس على تلقي الإعانات المدنية بشكل مفرط".وفي الوقت نفسه، شدد بيلغر على ضرورة ألا يتحول النقاش إلى اتهامات ضد الأوكرانيين: "من المفهوم تماما أن العائلات تفر من الحرب، ومن الصواب أن نمنح اللجوء للاجئين الأوكرانيين".ومع ذلك، فهو يرى أن الدعم السخي في ألمانيا أدى إلى اختيار العديد من اللاجئين لألمانيا بدلا من بلدان أخرى."عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا
https://sarabic.ae/20231222/إعلام-ألمانيا-ترفض-تسليم-اللاجئين-الأوكرانيين-لتعبئتهم-لدى-نظام-كييف--1084360373.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107816_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d70ee2989e40d22b230160adf7efec43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات

11:34 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Michael Sohnالبرلمان الألماني البوندستاغ في برلين، ألمانيا
البرلمان الألماني البوندستاغ في برلين، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
صرح ستيفن بيلغر، السكرتير البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتكتل الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن الأوكرانيين الذين يحصلون على الإعانة الاجتماعية المدنية، يجب أن يجدوا عملا، حتى لو لم تكن الوظيفة مطابقة لمؤهلاتهم.
وقال بيلغر في مقابلة مع إذاعة "أر إن دي" المحلية: "لا أعتقد أن على الأوكرانيين العمل فقط في مهنتهم السابقة"، معللا ذلك بأن هناك العديد من الوظائف الشاغرة في ألمانيا.
وأضاف: "إن نظامنا حسن النية، الذي يتطلب تعلم اللغة الألمانية أولا، والذي قد يستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تعوّد الناس على تلقي الإعانات المدنية بشكل مفرط".
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف
22 ديسمبر 2023, 09:22 GMT
وانتقد السياسي قرار الحكومة السابقة (برئاسة أولاف شولتس) بمنح الأوكرانيين إعانات مدنية تلقائيا، مشيرا إلى أن هذا النظام "لا يحفز الناس على إيجاد عمل بسرعة".
وفي الوقت نفسه، شدد بيلغر على ضرورة ألا يتحول النقاش إلى اتهامات ضد الأوكرانيين: "من المفهوم تماما أن العائلات تفر من الحرب، ومن الصواب أن نمنح اللجوء للاجئين الأوكرانيين".
ومع ذلك، فهو يرى أن الدعم السخي في ألمانيا أدى إلى اختيار العديد من اللاجئين لألمانيا بدلا من بلدان أخرى.
"عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا
