https://sarabic.ae/20250813/دعوات-برلمانية-ألمانية-تحث-اللاجئين-الأوكرانيين-على-العمل-بدلا-من-الاتكال-على-الإعانات-1103688644.html
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
سبوتنيك عربي
صرح ستيفن بيلغر، السكرتير البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتكتل الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن الأوكرانيين الذين... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T11:34+0000
2025-08-13T11:34+0000
2025-08-13T11:34+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107816_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_7ffff61a22e805d0aa154c8af2d5b243.jpg
وقال بيلغر في مقابلة مع إذاعة "أر إن دي" المحلية: "لا أعتقد أن على الأوكرانيين العمل فقط في مهنتهم السابقة"، معللا ذلك بأن هناك العديد من الوظائف الشاغرة في ألمانيا.وأضاف: "إن نظامنا حسن النية، الذي يتطلب تعلم اللغة الألمانية أولا، والذي قد يستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تعوّد الناس على تلقي الإعانات المدنية بشكل مفرط".وفي الوقت نفسه، شدد بيلغر على ضرورة ألا يتحول النقاش إلى اتهامات ضد الأوكرانيين: "من المفهوم تماما أن العائلات تفر من الحرب، ومن الصواب أن نمنح اللجوء للاجئين الأوكرانيين".ومع ذلك، فهو يرى أن الدعم السخي في ألمانيا أدى إلى اختيار العديد من اللاجئين لألمانيا بدلا من بلدان أخرى."عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا
https://sarabic.ae/20231222/إعلام-ألمانيا-ترفض-تسليم-اللاجئين-الأوكرانيين-لتعبئتهم-لدى-نظام-كييف--1084360373.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107816_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d70ee2989e40d22b230160adf7efec43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دعوات برلمانية ألمانية تحث اللاجئين الأوكرانيين على العمل بدلا من الاتكال على الإعانات
صرح ستيفن بيلغر، السكرتير البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتكتل الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أن الأوكرانيين الذين يحصلون على الإعانة الاجتماعية المدنية، يجب أن يجدوا عملا، حتى لو لم تكن الوظيفة مطابقة لمؤهلاتهم.
وقال بيلغر في مقابلة مع إذاعة "أر إن دي" المحلية: "لا أعتقد أن على الأوكرانيين العمل فقط في مهنتهم السابقة"، معللا ذلك بأن هناك العديد من الوظائف الشاغرة في ألمانيا.
وأضاف: "إن نظامنا حسن النية، الذي يتطلب تعلم اللغة الألمانية أولا، والذي قد يستغرق وقتا طويلا، قد يؤدي إلى تعوّد الناس على تلقي الإعانات المدنية بشكل مفرط".
22 ديسمبر 2023, 09:22 GMT
وانتقد السياسي قرار الحكومة السابقة (برئاسة أولاف شولتس) بمنح الأوكرانيين إعانات مدنية تلقائيا، مشيرا إلى أن هذا النظام "لا يحفز الناس على إيجاد عمل بسرعة".
وفي الوقت نفسه، شدد بيلغر على ضرورة ألا يتحول النقاش إلى اتهامات ضد الأوكرانيين: "من المفهوم تماما أن العائلات تفر من الحرب، ومن الصواب أن نمنح اللجوء للاجئين الأوكرانيين".
ومع ذلك، فهو يرى أن الدعم السخي في ألمانيا أدى إلى اختيار العديد من اللاجئين لألمانيا بدلا من بلدان أخرى.