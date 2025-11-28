الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/الصين-ترد-على-مزاعم-أمريكا-بشأن-الهيمنة-الفضائية-1107589237.html
الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"
الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"
سبوتنيك عربي
ردت الصين، اليوم الجمعة، على مزاعم أمريكا حول تفوقها عليها في مجال الفضاء بعد إنشائها "قوة فضائية". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T13:21+0000
2025-11-28T13:21+0000
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106567741_0:0:1395:785_1920x0_80_0_0_7dc12470ab90c597643dacfea90e9d58.jpg
وأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن "الصين ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتعارض أي سباق لتسليحه".وزعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع أفراد الخدمة العسكرية بمناسبة عطلة عيد الشكر، أن بلاده تتفوق على روسيا والصين في مجال الفضاء، بعد إنشاء فرع عسكري ذي صلة.وقال: "أحب قوة الفضاء حقا، وكما تعلمون، لقد فعلنا ذلك، لقد وظفنا أشخاصا متميزين للغاية، لأننا كنا نخسر أمام الصين وروسيا بشكل كبير، والآن نتفوق عليهما بشكل كبير".وتابع: "ما نقوم به الآن في الفضاء مذهل، وأعتقد أنه سيكون من أعظم الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة... لم تكن لدينا قوة فضائية، ولذلك أنشأنا هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص".وأضاف أن "قوة الفضاء الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة".
https://sarabic.ae/20251127/إطلاق-المركبة-المأهولة-سويوز-إم-إس28-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1107562873.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106567741_86:0:1326:930_1920x0_80_0_0_6a132e46edb44df54064db6c24edc9ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"

13:21 GMT 28.11.2025
© AP Photo / Andy Wongمركبة الفضاء "شنتشو 21" جالسة على قمة صاروخ "لونغ مارش" مغطى بمنصة إطلاق بالقرب من الأحرف الصينية للإطلاق، في مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
مركبة الفضاء شنتشو 21 جالسة على قمة صاروخ لونغ مارش مغطى بمنصة إطلاق بالقرب من الأحرف الصينية للإطلاق، في مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
ردت الصين، اليوم الجمعة، على مزاعم أمريكا حول تفوقها عليها في مجال الفضاء بعد إنشائها "قوة فضائية".
وأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن "الصين ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتعارض أي سباق لتسليحه".
وأضافت أن "الصين لا تنوي الانخراط في سباق فضائي مع أي دولة، ولا تسعى لتحقيق ما يُسمى بالتفوق الفضائي".
وزعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع أفراد الخدمة العسكرية بمناسبة عطلة عيد الشكر، أن بلاده تتفوق على روسيا والصين في مجال الفضاء، بعد إنشاء فرع عسكري ذي صلة.
وقال: "أحب قوة الفضاء حقا، وكما تعلمون، لقد فعلنا ذلك، لقد وظفنا أشخاصا متميزين للغاية، لأننا كنا نخسر أمام الصين وروسيا بشكل كبير، والآن نتفوق عليهما بشكل كبير".
إطلاق المركبة المأهولة سويوز إم إس–28 إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
وسائط متعددة
إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
أمس, 17:35 GMT
وتابع: "ما نقوم به الآن في الفضاء مذهل، وأعتقد أنه سيكون من أعظم الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة... لم تكن لدينا قوة فضائية، ولذلك أنشأنا هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص".
وأضاف أن "قوة الفضاء الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала