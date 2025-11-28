https://sarabic.ae/20251128/الصين-ترد-على-مزاعم-أمريكا-بشأن-الهيمنة-الفضائية-1107589237.html
الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"
28.11.2025
الصين ترد على مزاعم أمريكا بشأن "الهيمنة الفضائية"
ردت الصين، اليوم الجمعة، على مزاعم أمريكا حول تفوقها عليها في مجال الفضاء بعد إنشائها "قوة فضائية".
وأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن "الصين ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتعارض أي سباق لتسليحه".
وأضافت أن "الصين لا تنوي الانخراط في سباق فضائي مع أي دولة، ولا تسعى لتحقيق ما يُسمى بالتفوق الفضائي".
وزعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع أفراد الخدمة العسكرية بمناسبة عطلة عيد الشكر، أن بلاده تتفوق على روسيا والصين في مجال الفضاء، بعد إنشاء فرع عسكري ذي صلة.
وقال: "أحب قوة الفضاء حقا، وكما تعلمون، لقد فعلنا ذلك، لقد وظفنا أشخاصا متميزين للغاية، لأننا كنا نخسر أمام الصين وروسيا بشكل كبير، والآن نتفوق عليهما بشكل كبير".
وتابع: "ما نقوم به الآن في الفضاء مذهل، وأعتقد أنه سيكون من أعظم الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة... لم تكن لدينا قوة فضائية، ولذلك أنشأنا هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص".
وأضاف أن "قوة الفضاء الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة".