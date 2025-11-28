https://sarabic.ae/20251128/الولايات-المتحدة-تعيد-فحص-جميع-حاملي-البطاقة-الخضراء-من-19-دولة-مثيرة-للقلق-1107595458.html
الولايات المتحدة تعيد فحص جميع حاملي "البطاقة الخضراء" من 19 دولة "مثيرة للقلق"
الولايات المتحدة تعيد فحص جميع حاملي "البطاقة الخضراء" من 19 دولة "مثيرة للقلق"
قال مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، جوزيف إدلو، اليوم الجمعة، إن أمريكا ستباشر مراجعة فورية لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من 19 دولة مصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
وقال إدلو عبر منصة "إكس"، إن تعليمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضمنت "إعادة فحص شاملة ودقيقة لكل "بطاقة خضراء" لحامليها من الدول المثيرة للقلق"، مؤكدا أن "حماية أمريكا وشعبها تأتي أولا، وأن الشعب الأمريكي لن يدفع ثمن سياسات إعادة التوطين المتهورة السابقة".وكان ترامب أصدر في يونيو/ حزيران 2025 قائمة بهذه الدول، وتشمل: أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
قال مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، جوزيف إدلو، اليوم الجمعة، إن أمريكا ستباشر مراجعة فورية لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من 19 دولة مصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
وقال إدلو عبر منصة "إكس"، إن تعليمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضمنت "إعادة فحص شاملة ودقيقة لكل "بطاقة خضراء" لحامليها من الدول المثيرة للقلق"، مؤكدا أن "حماية أمريكا وشعبها تأتي أولا، وأن الشعب الأمريكي لن يدفع ثمن سياسات إعادة التوطين المتهورة السابقة".
وكان ترامب أصدر في يونيو/ حزيران 2025 قائمة بهذه الدول، وتشمل: أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.
وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".