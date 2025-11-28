https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعترف-بتخلف-أمريكا-عن-روسيا-في-كاسحات-الجليد-ويعلن-بناء-11-كاسحة-جديدة-1107572738.html
ترامب يعترف بتخلف أمريكا عن روسيا في كاسحات الجليد ويعلن بناء 11 كاسحة جديدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت بناء 11 كاسحة جليد سيتم بناؤها خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن بلاده تتخلف بشكل كبير عن... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/0f/1063642423_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_3d211414104273d45913ca2188f85c68.jpg
وقال ترامب في خطاب موجه للقوات الأمريكية بمناسبة عيد الشكر: "الآن يتم بناء 11 منها، وستصل إلى الولايات المتحدة قريباً جداً".كما أقر ترامب بأن الولايات المتحدة لديها كاسحة جليد واحدة فقط مقابل 48 لدى روسيا، واصفاً الوضع بأنه "سخيف" بالنظر إلى الفارق الكبير بين البلدين.وأضاف: "لدينا واحدة فقط، وروسيا لديها 48. هذا ببساطة أمر غير معقول"، مؤكدا أن الاستثمار في أسطول كاسحات الجليد يعد جزءاً من جهود بلاده لتقوية القدرات البحرية والأمن القومي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/0f/1063642423_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_67e5331c5b644e5b5e75e7f09bf9b3be.jpg
