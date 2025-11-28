ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-إلغاء-جميع-الأوامر-التنفيذية-التي-وقعها-بايدن-بـالقلم-الآلي-1107605536.html
ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"
ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام "القلم الآلي". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T20:21+0000
2025-11-28T20:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أي وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام القلم الآلي (نظام توقيع آلي)، والتي تُشكّل نحو 92% منها، تُلغى بموجب هذا، ولن يكون لها أي أثر أو مفعول بعد الآن... لقد سلب متطرفو اليسار الذين يحيطون ببايدن حول مكتبه الجميل في المكتب البيضاوي الرئاسة منه. أُلغي بموجب هذا جميع الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يُوقّع مباشرةً من جو بايدن "المحتال"، لأن من شغّلوا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة "إكس": "وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الخاصة بالأجانب من كل دولة مثيرة للقلق".وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.وقال المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه بتنفيذه هجوم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة عام 2021 بموجب برنامج إعادة التوطين. وأدى الحادث إلى إصابة الجنديين بجروح خطيرة.وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال ولاية بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان ترحيل أي شخص "لا يضيف فائدة لبلدنا".
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"

20:21 GMT 28.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام "القلم الآلي".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أي وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام القلم الآلي (نظام توقيع آلي)، والتي تُشكّل نحو 92% منها، تُلغى بموجب هذا، ولن يكون لها أي أثر أو مفعول بعد الآن... لقد سلب متطرفو اليسار الذين يحيطون ببايدن حول مكتبه الجميل في المكتب البيضاوي الرئاسة منه. أُلغي بموجب هذا جميع الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يُوقّع مباشرةً من جو بايدن "المحتال"، لأن من شغّلوا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنها ستراجع جميع الإقامات الدائمة المعروفة باسم “"غرين كارد" الممنوحة لأشخاص من أكثر من 12 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة "إكس": "وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الخاصة بالأجانب من كل دولة مثيرة للقلق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
05:17 GMT
وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.
وقال المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه بتنفيذه هجوم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة عام 2021 بموجب برنامج إعادة التوطين. وأدى الحادث إلى إصابة الجنديين بجروح خطيرة.
وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان فورًا وإلى أجل غير مسمى. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب توسّع الآن هذا الإجراء ليشمل مراجعة جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن.
وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال ولاية بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان ترحيل أي شخص "لا يضيف فائدة لبلدنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала