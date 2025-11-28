https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-إلغاء-جميع-الأوامر-التنفيذية-التي-وقعها-بايدن-بـالقلم-الآلي-1107605536.html

ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام "القلم الآلي". 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أي وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام القلم الآلي (نظام توقيع آلي)، والتي تُشكّل نحو 92% منها، تُلغى بموجب هذا، ولن يكون لها أي أثر أو مفعول بعد الآن... لقد سلب متطرفو اليسار الذين يحيطون ببايدن حول مكتبه الجميل في المكتب البيضاوي الرئاسة منه. أُلغي بموجب هذا جميع الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يُوقّع مباشرةً من جو بايدن "المحتال"، لأن من شغّلوا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة "إكس": "وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الخاصة بالأجانب من كل دولة مثيرة للقلق".وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لمواطني 19 دولة.وقال المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه بتنفيذه هجوم إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة عام 2021 بموجب برنامج إعادة التوطين. وأدى الحادث إلى إصابة الجنديين بجروح خطيرة.وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال ولاية بايدن، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان ترحيل أي شخص "لا يضيف فائدة لبلدنا".

