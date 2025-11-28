https://sarabic.ae/20251128/تصويت-برأيك-هل-تقترب-المواجهة-المباشرة-بين-دمشق-وتل-أبيب-بعد-هجوم-بيت-جن؟--1107575843.html
تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟
تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟
سبوتنيك عربي
تصدّر الهجوم الإسرائيلي على بيت جن في ريف دمشق المشهد على وسائل الإعلام، حيث يأتي هذا الهجوم في توقيت يشهد فيه الجنوب السوري حالة "استعصاء" داخلي وخارجي، بسبب... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T07:24+0000
2025-11-28T07:24+0000
2025-11-28T07:24+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104165/05/1041650549_0:111:1834:1143_1920x0_80_0_0_7ce398134d7edf5175a9b44fa8afe15d.jpg
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي تحدثت عن احتمال حدوث "اتفاقية أمنية" بين دمشق وتل أبيب، إلا أن التحركات الدبلوماسية والسياسية لم تتمخض حتى اللحظة عن أي نوع من التفاهمات، فيما يشير آخرون إلى أن التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انفجار وحدوث مواجهة مباشرة بين دمشق وتل أبيب، لا يمكن أن تحسب عواقبها.برأيك، هل اقتربت المواجهة بين دمشق وتل أبيب بعد التصعيد الخطير في بيت جن؟
جنوب سوريا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104165/05/1041650549_82:0:1753:1253_1920x0_80_0_0_f2c872671ff7beae3e47a1b5b3d508ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟
تصدّر الهجوم الإسرائيلي على بيت جن في ريف دمشق المشهد على وسائل الإعلام، حيث يأتي هذا الهجوم في توقيت يشهد فيه الجنوب السوري حالة "استعصاء" داخلي وخارجي، بسبب سلسلة الأزمات التي مر بها من عام حتى اليوم.
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي تحدثت عن احتمال حدوث "اتفاقية أمنية" بين دمشق وتل أبيب، إلا أن التحركات الدبلوماسية والسياسية لم تتمخض حتى اللحظة عن أي نوع من التفاهمات، فيما يشير آخرون إلى أن التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انفجار وحدوث مواجهة مباشرة بين دمشق وتل أبيب، لا يمكن أن تحسب عواقبها.
برأيك، هل اقتربت المواجهة بين دمشق وتل أبيب بعد التصعيد الخطير في بيت جن؟