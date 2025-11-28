تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251128/تونس-لائحة-برلمانية-تطالب-بمراجعة-شاملة-لمذكرة-التفاهم-مع-الاتحاد-الأوروبي-1107603539.html
تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
تقدم أكثر من 30 نائبا بالبرلمان التونسي، اليوم الجمعة، بلائحة برلمانية رسمية تطالب بحماية السيادة الوطنية وذلك في أعقاب ما وصفوه بـ "تجاوزات البرلمان الأوروبي... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T19:08+0000
2025-11-28T19:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107603212_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_051ed2d55aae072ba7a128140beabc8f.jpg
وطالب النواب في اللائحة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، بمراجعة مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.واعتبر النواب أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ توقيعها، لا سيما في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.وشدد النواب، على وجود دلائل على تجاوز بعض المؤسسات الأوروبية لأطر التعاون الرسمي، وهو ما اعتبروه تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية.وأكدت اللائحة على ضرورة تدخل البرلمان لضمان حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين التونسيين في إدارة شؤونهم الداخلية.يشار الى أن تونس وقعت على مدار السنوات الماضية عددا من اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التقليص من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يتخذون من مدنها الساحلية منطلقا لعمليات هجرة سرية إلى الحدود البحرية الإيطالية، ومنها إلى بقية المدن الأوروبية.ومن بين هذه الاتفاقيات، مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو/ تموز 2025، التي تنص على تمويل خزينة الدولة التونسية مقابل تعاونها في مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرحلين.وخلال هذا الأسبوع، شهدت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر فصول التوتر حدة منذ سنوات، بعد أن اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوروبيين تدخلوا في الشأن الداخلي التونسي.
https://sarabic.ae/20251128/هل-تتجه-العلاقات-التونسية-الأوروبية-نحو-القطيعة-1107601331.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107603212_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_363e64bc84464203d3f7d5fb318d428d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
19:08 GMT 28.11.2025

19:08 GMT 28.11.2025
© Photo / x.comالبرلمان التونسي
البرلمان التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
تقدم أكثر من 30 نائبا بالبرلمان التونسي، اليوم الجمعة، بلائحة برلمانية رسمية تطالب بحماية السيادة الوطنية وذلك في أعقاب ما وصفوه بـ "تجاوزات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس".
وطالب النواب في اللائحة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، بمراجعة مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
واعتبر النواب أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ توقيعها، لا سيما في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
هل تتجه العلاقات التونسية الأوروبية نحو القطيعة؟
17:53 GMT
وشدد النواب، على وجود دلائل على تجاوز بعض المؤسسات الأوروبية لأطر التعاون الرسمي، وهو ما اعتبروه تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية.
وأكدت اللائحة على ضرورة تدخل البرلمان لضمان حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين التونسيين في إدارة شؤونهم الداخلية.
© Sputnik . Mariam Gaderaتونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
© Sputnik . Mariam Gadera
يشار الى أن تونس وقعت على مدار السنوات الماضية عددا من اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التقليص من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يتخذون من مدنها الساحلية منطلقا لعمليات هجرة سرية إلى الحدود البحرية الإيطالية، ومنها إلى بقية المدن الأوروبية.
ومن بين هذه الاتفاقيات، مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو/ تموز 2025، التي تنص على تمويل خزينة الدولة التونسية مقابل تعاونها في مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرحلين.
وخلال هذا الأسبوع، شهدت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر فصول التوتر حدة منذ سنوات، بعد أن اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوروبيين تدخلوا في الشأن الداخلي التونسي.
