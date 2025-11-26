https://sarabic.ae/20251126/الرئيس-التونسي-يستدعي-سفير-الاتحاد-الأوروبي-ويحتج-على-خرق-الأعراف-الدبلوماسية-1107503816.html
الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي ويحتج على خرق الأعراف الدبلوماسية
استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيروني.
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وبحسب بيان للرئاسة التونسية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أبلغ الرئيس التونسي سفير الاتحاد الاوروبي، احتجاجه شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة.ويأتي هذا الاستدعاء عقب لقاء السفير الأوروبي بالأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، الأسبوع الجاري، وسط تنامي الخلاف بين الرئيس التونسي مع أكبر منظمة نقابية في البلاد.وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيروني، خلال لقاء الطبوبي، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبلاد.الاحتقان بين الجانبين بلغ مستويات غير مسبوقة بعد سلسلة قرارات حكومية تستهدف العمل النقابي، في مقابل إصرار الاتحاد على الدفاع عن موقعه التاريخي في الساحة الاجتماعية والسياسية.ويذهب مراقبون إلى أنّ هذه المواجهة قد تحدّد ملامح المرحلة المقبلة، في ظل عجز الطرفين حتى الآن عن إيجاد أرضية حوار.وتسعى السلطة في تونس إلى تقليص نفوذ الاتحاد عبر إجراءات إدارية ومالية اعتبرها النقابيون "استهدافا مباشرا" لهم.وفي أغسطس/ آب الماضي، خرجت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماعها الطارئ بقرارات تعكس توترا متصاعدا في علاقة المنظمة النقابية بالسلطة، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن إصرارها على تفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تعمّق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.فقد أعلنت الهيئة عن تنظيم تجمع احتجاجي يوم الخميس 21 أغسطس/ آب الماضي، أمام المقر المركزي للاتحاد، تعقبه مسيرة سلمية في قلب العاصمة، للتنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية المتوقفة منذ أشهر في قطاعات حيوية.مصادر من داخل الاجتماع أكدت لـ"سبوتنيك"، أن الجلسة اتسمت بأجواء محتقنة وخطابات حادة، في ظل غضب واسع لدى النقابيين مما اعتبروه "محاولات منهجية لتقويض صورة الاتحاد" عبر حملات رقمية يقودها أنصار مقربون من الرئيس.
تونس
أخبار تونس اليوم
استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيروني.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أبلغ الرئيس التونسي سفير الاتحاد الاوروبي، احتجاجه شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة.
ويأتي هذا الاستدعاء عقب لقاء السفير الأوروبي بالأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، الأسبوع الجاري، وسط تنامي الخلاف بين الرئيس التونسي مع أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيروني، خلال لقاء الطبوبي، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبلاد.
وتصاعدت حدة المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة في تونس، في صراع يزداد انفتاحا مع اقتراب موعد المسيرة الاحتجاجية المقررة في العاصمة، الأسبوع المقبل، وسط تلويح المنظمة الشغيلة بإمكانية الذهاب إلى إضراب عام في حال تواصلت سياسة التضييق.
الاحتقان بين الجانبين بلغ مستويات غير مسبوقة بعد سلسلة قرارات حكومية تستهدف العمل النقابي، في مقابل إصرار الاتحاد على الدفاع عن موقعه التاريخي في الساحة الاجتماعية والسياسية.
ويذهب مراقبون إلى أنّ هذه المواجهة قد تحدّد ملامح المرحلة المقبلة، في ظل عجز الطرفين حتى الآن عن إيجاد أرضية حوار.
وتسعى السلطة في تونس
إلى تقليص نفوذ الاتحاد عبر إجراءات إدارية ومالية اعتبرها النقابيون "استهدافا مباشرا" لهم.
ومن أبرز هذه الخطوات قرار الحكومة منع التفرغ النقابي وإلغاء الاقتطاع الآلي لاشتراكات الموظفين لفائدة الاتحاد، وهي موارد مالية هامة تُمكنه من تمويل نشاطاته.
وفي أغسطس/ آب الماضي، خرجت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي
للشغل من اجتماعها الطارئ بقرارات تعكس توترا متصاعدا في علاقة المنظمة النقابية بالسلطة، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن إصرارها على تفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تعمّق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
فقد أعلنت الهيئة عن تنظيم تجمع احتجاجي يوم الخميس 21 أغسطس/ آب الماضي، أمام المقر المركزي للاتحاد، تعقبه مسيرة سلمية في قلب العاصمة، للتنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية المتوقفة منذ أشهر في قطاعات حيوية.
وأبقت الهيئة أشغالها مفتوحة، في رسالة ضغط واضحة، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى سلاح الإضراب العام إذا تواصلت الاعتداءات وحملات التشويه وغلق باب الحوار.
مصادر من داخل الاجتماع أكدت لـ"سبوتنيك"، أن الجلسة اتسمت بأجواء محتقنة وخطابات حادة، في ظل غضب واسع لدى النقابيين مما اعتبروه "محاولات منهجية لتقويض صورة الاتحاد" عبر حملات رقمية يقودها أنصار مقربون من الرئيس.