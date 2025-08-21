تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو
تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو
كما جاءت هذه المسيرة، التي أقرّتها الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية للمنظمة الشغيلة، احتجاجا على ما اعتبرته الهيئة "اعتداء همجيا تعرض له مقر المنظمة من قبل أنصار السلطة"، وذلك بعد أن نفذ عدد من مؤيدي الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ضد قياداته، وطالبوا سعيد بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل، وفقا لمراسلة "سبوتنيك".وتلوح المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبرته تعطيلا غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضربا للحق النقابي، وتشويها لسمعة النقابيين منقبل السلطة.جدير بالذكر، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع انقسام داخلي وانتقادات للمركزية النقابية، إذ تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي يفرز مكتبا تنفيذيا وطنيا جديدا، يبعد المنظمة عن حالة الانقسام والصراعات الداخلية.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
https://sarabic.ae/20250819/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يلوح-بالإضراب-العام-صراع-مفتوح-مع-السلطة-يتصاعد-1103934921.html
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو

19:07 GMT 21.08.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaآلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025
حصري
خرج، اليوم الخميس، آلاف العمال التونسيين، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في مسيرة انطلقت من أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وذلك دعما لاتحاد الشغل، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
كما جاءت هذه المسيرة، التي أقرّتها الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية للمنظمة الشغيلة، احتجاجا على ما اعتبرته الهيئة "اعتداء همجيا تعرض له مقر المنظمة من قبل أنصار السلطة"، وذلك بعد أن نفذ عدد من مؤيدي الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ضد قياداته، وطالبوا سعيد بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل، وفقا لمراسلة "سبوتنيك".
وتلوح المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبرته تعطيلا غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضربا للحق النقابي، وتشويها لسمعة النقابيين منقبل السلطة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع انقسام داخلي وانتقادات للمركزية النقابية، إذ تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي يفرز مكتبا تنفيذيا وطنيا جديدا، يبعد المنظمة عن حالة الانقسام والصراعات الداخلية.
الاتحاد العام التونسي للشغل يلوح بالإضراب العام... صراع مفتوح مع السلطة يتصاعد
19 أغسطس, 20:08 GMT
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
