تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو
© Sputnik . Mariam.Gaderaآلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
خرج، اليوم الخميس، آلاف العمال التونسيين، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، في مسيرة انطلقت من أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وذلك دعما لاتحاد الشغل، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
كما جاءت هذه المسيرة، التي أقرّتها الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية للمنظمة الشغيلة، احتجاجا على ما اعتبرته الهيئة "اعتداء همجيا تعرض له مقر المنظمة من قبل أنصار السلطة"، وذلك بعد أن نفذ عدد من مؤيدي الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ضد قياداته، وطالبوا سعيد بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل، وفقا لمراسلة "سبوتنيك".
وتلوح المنظمة الشغيلة بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبرته تعطيلا غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضربا للحق النقابي، وتشويها لسمعة النقابيين منقبل السلطة.
جدير بالذكر، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع انقسام داخلي وانتقادات للمركزية النقابية، إذ تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي يفرز مكتبا تنفيذيا وطنيا جديدا، يبعد المنظمة عن حالة الانقسام والصراعات الداخلية.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.