https://sarabic.ae/20251128/متحدث-حراك-الوطن-لـسبوتنيك-نطالب-بانتخابات-رئاسية-شفافة-في-ليبيا-تحت-إشراف-دولي-1107604479.html

متحدث "حراك الوطن" لـ"سبوتنيك": نطالب بانتخابات رئاسية شفافة في ليبيا تحت إشراف دولي

متحدث "حراك الوطن" لـ"سبوتنيك": نطالب بانتخابات رئاسية شفافة في ليبيا تحت إشراف دولي

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم "حراك الوطن"، عبد الرحمن بالأعمى، إن المبادرة التي شهدتها مدينة بنغازي اليوم جاءت بدعم من الاتحاد العام لطلبة ليبيا، مشيرا إلى أن رئيس الحراك... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T19:52+0000

2025-11-28T19:52+0000

2025-11-28T19:52+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حصري

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598757_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_45ce58a9408361ea350d6d762091c5dd.jpg

وأوضح بالأعمى، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن أهداف الحراك تعبر عن مطلب وطني واسع يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تضمن انتقالا سياسيا سليما يعكس إرادة الشعب الليبي، مؤكدا في الوقت ذاته الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي.وأضاف أن الحراك يطالب بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف دولي يضمن النزاهة والمصداقية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي.وأشار بالأعمى إلى أن مظاهرة اليوم شهدت كلمات متتابعة لعدد من الروابط والمكونات الاجتماعية المشاركة، كما ألقى رئيس مفوضية المجتمع المدني كلمة أعلن خلالها تأييده الكامل للحراك، وتبنيه لنفس المطالب الداعية إلى انتخابات رئاسية عاجلة وعادلة.وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي خروج مظاهرات حاشدة مساء اليوم الجمعة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبر عن إرادة الليبيين، بعيدا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على المسار السياسي في البلاد.وجاءت هذه التحركات بدعوة من حراك من أجل الوطن، الذي ضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، الذين أكدوا أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر.

https://sarabic.ae/20251128/مظاهرات-حاشدة-في-بنغازي-ومدن-الشرق-الليبي-تطالب-بانتخابات-رئاسية-وإنهاء-الجمود-السياسي-صور-1107599266.html

https://sarabic.ae/20251128/رئيس-النواب-الليبي-يدعو-المفوضية-العليا-للانتخابات-إلى-بدء-تنفيذ-القانون-الانتخابي-فورا-1107602224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, أخبار ليبيا اليوم