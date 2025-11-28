عربي
متحدث "حراك الوطن" لـ"سبوتنيك": نطالب بانتخابات رئاسية شفافة في ليبيا تحت إشراف دولي
متحدث "حراك الوطن" لـ"سبوتنيك": نطالب بانتخابات رئاسية شفافة في ليبيا تحت إشراف دولي
وأوضح بالأعمى، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن أهداف الحراك تعبر عن مطلب وطني واسع يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تضمن انتقالا سياسيا سليما يعكس إرادة الشعب الليبي، مؤكدا في الوقت ذاته الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي.وأضاف أن الحراك يطالب بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف دولي يضمن النزاهة والمصداقية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي.وأشار بالأعمى إلى أن مظاهرة اليوم شهدت كلمات متتابعة لعدد من الروابط والمكونات الاجتماعية المشاركة، كما ألقى رئيس مفوضية المجتمع المدني كلمة أعلن خلالها تأييده الكامل للحراك، وتبنيه لنفس المطالب الداعية إلى انتخابات رئاسية عاجلة وعادلة.وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي خروج مظاهرات حاشدة مساء اليوم الجمعة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبر عن إرادة الليبيين، بعيدا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على المسار السياسي في البلاد.وجاءت هذه التحركات بدعوة من حراك من أجل الوطن، الذي ضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، الذين أكدوا أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر.
https://sarabic.ae/20251128/مظاهرات-حاشدة-في-بنغازي-ومدن-الشرق-الليبي-تطالب-بانتخابات-رئاسية-وإنهاء-الجمود-السياسي-صور-1107599266.html
https://sarabic.ae/20251128/رئيس-النواب-الليبي-يدعو-المفوضية-العليا-للانتخابات-إلى-بدء-تنفيذ-القانون-الانتخابي-فورا-1107602224.html
متحدث "حراك الوطن" لـ"سبوتنيك": نطالب بانتخابات رئاسية شفافة في ليبيا تحت إشراف دولي

19:52 GMT 28.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
قال المتحدث باسم "حراك الوطن"، عبد الرحمن بالأعمى، إن المبادرة التي شهدتها مدينة بنغازي اليوم جاءت بدعم من الاتحاد العام لطلبة ليبيا، مشيرا إلى أن رئيس الحراك هو ذاته رئيس اتحاد الطلبة.
وأوضح بالأعمى، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن أهداف الحراك تعبر عن مطلب وطني واسع يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تضمن انتقالا سياسيا سليما يعكس إرادة الشعب الليبي، مؤكدا في الوقت ذاته الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي.
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق الليبي تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي.. صور
16:01 GMT
وأضاف أن الحراك يطالب بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف دولي يضمن النزاهة والمصداقية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي.
وأشار بالأعمى إلى أن مظاهرة اليوم شهدت كلمات متتابعة لعدد من الروابط والمكونات الاجتماعية المشاركة، كما ألقى رئيس مفوضية المجتمع المدني كلمة أعلن خلالها تأييده الكامل للحراك، وتبنيه لنفس المطالب الداعية إلى انتخابات رئاسية عاجلة وعادلة.
وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي خروج مظاهرات حاشدة مساء اليوم الجمعة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبر عن إرادة الليبيين، بعيدا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على المسار السياسي في البلاد.
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
رئيس "النواب الليبي" يدعو المفوضية العليا للانتخابات إلى بدء تنفيذ القانون الانتخابي فورا
18:23 GMT
وجاءت هذه التحركات بدعوة من حراك من أجل الوطن، الذي ضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، الذين أكدوا أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر.
