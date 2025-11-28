مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق الليبي تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي.. صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
شهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، اليوم الجمعة، خروج مظاهرات حاشدة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبر عن إرادة الليبيين، بعيدا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على المسار السياسي في البلاد.
وجاءت هذه التحركات بدعوة من حراك من أجل الوطن، الذي يضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، إذ أكد منظمو الحراك أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتأتي هذه المظاهرات في ظل تزايد الغضب الشعبي من استمرار التعثر في المسارات الدستورية والانتخابية، وسط دعوات متصاعدة من مختلف الأطراف لإيجاد مخرج فعلي يُنهي حالة الجمود ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة.