مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق الليبي تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي.. صور

مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق الليبي تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي.. صور

شهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، اليوم الجمعة، خروج مظاهرات حاشدة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة... 28.11.2025

وجاءت هذه التحركات بدعوة من حراك من أجل الوطن، الذي يضم مجموعات واسعة من النخب الاجتماعية وأعيان القبائل والشباب في بنغازي، إذ أكد منظمو الحراك أن الهدف من هذه الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.وطالب المتظاهرون بتحديد مسار واضح للاستحقاق الانتخابي، وتجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، مؤكدين أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتأتي هذه المظاهرات في ظل تزايد الغضب الشعبي من استمرار التعثر في المسارات الدستورية والانتخابية، وسط دعوات متصاعدة من مختلف الأطراف لإيجاد مخرج فعلي يُنهي حالة الجمود ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة.

