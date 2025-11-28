https://sarabic.ae/20251128/شرق-ليبيا-بين-الجمود-السياسي-وتلويح-الحكم-الذاتي-مظاهرات-مرتقبة-وتحذيرات-من-الانقسام-1107587797.html

شرق ليبيا بين الجمود السياسي وتلويح الحكم الذاتي: مظاهرات مرتقبة وتحذيرات من الانقسام

بعد التلويح المتصاعد بخيار الحكم الذاتي في إقليم برقة، يعود الجدل حول مستقبل إدارة الشرق الليبي إلى الواجهة مجددا، خاصة مع الدعوات إلى تنظيم مظاهرات واسعة،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

استمرار الجمودتعليقا على هذا، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "العوامل السياسية التي دفعت بعض الأطراف إلى طرح مقترح الحكم الذاتي ترتبط بشكل أساسي بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ تتركز الأموال في يد فئة محدودة من المسؤولين المتورطين في شبهات فساد مالي، وهو ما يثير استياء المواطنين".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب المحاسبة وضعف الأجهزة الرقابية يعدّان من أبرز الأسباب التي قادت إلى هذه الأزمة".وأضاف العبدلي أن "الوضع السياسي في ليبيا مترد للغاية نتيجة التدخلات الأجنبية"، مشيرا إلى "وجود أطراف محلية تظهر ولاء للخارج أكثر من ولائها للوطن، ما جعل المشهد السياسي هشا ومعقدا".وبيّن المحلل السياسي الليبي أن "الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، كانت الجهة التي لوّحت بخيار الحكم الذاتي"، معتبرا أن "حماد وقع في "خطأ فادح" بالتلويح بهذا الخيار، خاصة وأن حكومته مطروحة باعتبارها حكومة منبثقة عن البرلمان وتمثل جميع الليبيين".وقال إن "التلويح بالحكم الذاتي يناقض هذا الادعاء، ويحوّل الحكومة إلى طرف لا يمثل كل المواطنين".وحذّر من أن "الحديث عن الحكم الذاتي قد يتطور إلى مطالب بتقرير المصير أو حتى الانفصال".كما أشار إلى أن "طرح حماد قد يكون محاولة لممارسة ضغوط سياسية على الأطراف في غرب البلاد أو على بعثة الأمم المتحدة بعد رفضه للحوار المهيكل، إلا أن ما يصدر عن مسؤول بحجم رئيس الحكومة يُؤخذ على محمل الجد".وأضاف أن "معاناة سكان الشرق والجنوب لا تختلف عن معاناة سكان الغرب، إذ يواجه الجميع الظروف الاقتصادية نفسها ونتائج سياسات الحكومات الليبية المتعاقبة التي أنفقت ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة".وأوضح أن "التدهور الاقتصادي دفع مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على توحيد ميزانية الإنفاق، وذلك بضغوط أمريكية تهدف إلى الحد من الإنفاق، ما يعكس حجم التأثير الخارجي على القرار الليبي".وبخصوص المظاهرات المرتقبة في بنغازي ومدن الشرق الليبي، قال حسام الدين العبدلي إنها "ستخرج للمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية، ورفض الحوار المهيكل الذي طرحته بعثة الأمم المتحدة".وأوضح أن "هذه المظاهرات لن تحقق أي جدوى ما لم تخرج احتجاجات موازية في غرب ليبيا"، مؤكدا أن "المطالب يجب أن تكون وطنية شاملة تطالب بإزالة جميع الأجسام السياسية الحالية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها خفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي الذي أثقل كاهل المواطنين".سيناريوهات محتملةأما المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، فيرى أن "تهميش المنطقة الغربية لكل من شرق ليبيا وجنوبها في الملفات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومماطلة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في تسريع هذا الاستحقاق، كلها عوامل دفعت بعض الأطراف إلى التلويح بخيار الحكم الذاتي".وأوضح الشاعري أن "مظاهرات اليوم الجمعة المرتقبة تأتي كرسالة ضغط موجهة إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي لدفعها نحو تبني مسار انتخابات واضح ومحدد".ويعتقد أن هذه الاحتجاجات ما كانت لتظهر لولا ما يسميه بـ"مماطلة البعثة الأممية" في التوصل إلى خارطة طريق ملزمة تفضي إلى انتخابات وحل سياسي قريب.ويرجّح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "السيناريوهات المحتملة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه قد تتجه نحو تحول خيار الحكم الذاتي في شرق ليبيا وجنوبها من مجرد تلويح سياسي إلى مطلب شعبي فعلي، رغم أن هذا السيناريو لا يريده أحد لما يحمله من مخاطر على وحدة البلاد واستقرارها، إلا أنه يظل احتمالا واردا في ظل غياب حلول جادة وحقيقية للأزمة السياسية المستمرة في ليبيا".

