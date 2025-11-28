شرق ليبيا بين الجمود السياسي وتلويح الحكم الذاتي: مظاهرات مرتقبة وتحذيرات من الانقسام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/شرق-ليبيا-بين-الجمود-السياسي-وتلويح-الحكم-الذاتي-مظاهرات-مرتقبة-وتحذيرات-من-الانقسام-1107587797.html
شرق ليبيا بين الجمود السياسي وتلويح الحكم الذاتي: مظاهرات مرتقبة وتحذيرات من الانقسام
شرق ليبيا بين الجمود السياسي وتلويح الحكم الذاتي: مظاهرات مرتقبة وتحذيرات من الانقسام
سبوتنيك عربي
بعد التلويح المتصاعد بخيار الحكم الذاتي في إقليم برقة، يعود الجدل حول مستقبل إدارة الشرق الليبي إلى الواجهة مجددا، خاصة مع الدعوات إلى تنظيم مظاهرات واسعة،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T12:20+0000
2025-11-28T12:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100648385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35d2c2aa10ffd637a55e9736352b05b5.jpg
استمرار الجمودتعليقا على هذا، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "العوامل السياسية التي دفعت بعض الأطراف إلى طرح مقترح الحكم الذاتي ترتبط بشكل أساسي بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ تتركز الأموال في يد فئة محدودة من المسؤولين المتورطين في شبهات فساد مالي، وهو ما يثير استياء المواطنين".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب المحاسبة وضعف الأجهزة الرقابية يعدّان من أبرز الأسباب التي قادت إلى هذه الأزمة".وأضاف العبدلي أن "الوضع السياسي في ليبيا مترد للغاية نتيجة التدخلات الأجنبية"، مشيرا إلى "وجود أطراف محلية تظهر ولاء للخارج أكثر من ولائها للوطن، ما جعل المشهد السياسي هشا ومعقدا".وبيّن المحلل السياسي الليبي أن "الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، كانت الجهة التي لوّحت بخيار الحكم الذاتي"، معتبرا أن "حماد وقع في "خطأ فادح" بالتلويح بهذا الخيار، خاصة وأن حكومته مطروحة باعتبارها حكومة منبثقة عن البرلمان وتمثل جميع الليبيين".وقال إن "التلويح بالحكم الذاتي يناقض هذا الادعاء، ويحوّل الحكومة إلى طرف لا يمثل كل المواطنين".وحذّر من أن "الحديث عن الحكم الذاتي قد يتطور إلى مطالب بتقرير المصير أو حتى الانفصال".كما أشار إلى أن "طرح حماد قد يكون محاولة لممارسة ضغوط سياسية على الأطراف في غرب البلاد أو على بعثة الأمم المتحدة بعد رفضه للحوار المهيكل، إلا أن ما يصدر عن مسؤول بحجم رئيس الحكومة يُؤخذ على محمل الجد".وأضاف أن "معاناة سكان الشرق والجنوب لا تختلف عن معاناة سكان الغرب، إذ يواجه الجميع الظروف الاقتصادية نفسها ونتائج سياسات الحكومات الليبية المتعاقبة التي أنفقت ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة".وأوضح أن "التدهور الاقتصادي دفع مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على توحيد ميزانية الإنفاق، وذلك بضغوط أمريكية تهدف إلى الحد من الإنفاق، ما يعكس حجم التأثير الخارجي على القرار الليبي".وبخصوص المظاهرات المرتقبة في بنغازي ومدن الشرق الليبي، قال حسام الدين العبدلي إنها "ستخرج للمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية، ورفض الحوار المهيكل الذي طرحته بعثة الأمم المتحدة".وأوضح أن "هذه المظاهرات لن تحقق أي جدوى ما لم تخرج احتجاجات موازية في غرب ليبيا"، مؤكدا أن "المطالب يجب أن تكون وطنية شاملة تطالب بإزالة جميع الأجسام السياسية الحالية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها خفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي الذي أثقل كاهل المواطنين".سيناريوهات محتملةأما المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، فيرى أن "تهميش المنطقة الغربية لكل من شرق ليبيا وجنوبها في الملفات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومماطلة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في تسريع هذا الاستحقاق، كلها عوامل دفعت بعض الأطراف إلى التلويح بخيار الحكم الذاتي".وأوضح الشاعري أن "مظاهرات اليوم الجمعة المرتقبة تأتي كرسالة ضغط موجهة إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي لدفعها نحو تبني مسار انتخابات واضح ومحدد".ويعتقد أن هذه الاحتجاجات ما كانت لتظهر لولا ما يسميه بـ"مماطلة البعثة الأممية" في التوصل إلى خارطة طريق ملزمة تفضي إلى انتخابات وحل سياسي قريب.ويرجّح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "السيناريوهات المحتملة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه قد تتجه نحو تحول خيار الحكم الذاتي في شرق ليبيا وجنوبها من مجرد تلويح سياسي إلى مطلب شعبي فعلي، رغم أن هذا السيناريو لا يريده أحد لما يحمله من مخاطر على وحدة البلاد واستقرارها، إلا أنه يظل احتمالا واردا في ظل غياب حلول جادة وحقيقية للأزمة السياسية المستمرة في ليبيا".
https://sarabic.ae/20251128/ليبيا-البعثة-الأممية-تدعو-مجلسي-النواب-والدولة-للبناء-على-اتفاق-المناصب-السيادية-1107576144.html
https://sarabic.ae/20251127/ليبيا-حكومة-حماد-تعليقا-على-إحاطة-المدعي-العام-للجنائية-الدولية-انتهاك-لسيادة-البلاد-1107536995.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100648385_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc48d2d37651719cbdc5c5199d733df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

شرق ليبيا بين الجمود السياسي وتلويح الحكم الذاتي: مظاهرات مرتقبة وتحذيرات من الانقسام

12:20 GMT 28.11.2025
© MAHER ALSHAERYمظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس
مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بعد التلويح المتصاعد بخيار الحكم الذاتي في إقليم برقة، يعود الجدل حول مستقبل إدارة الشرق الليبي إلى الواجهة مجددا، خاصة مع الدعوات إلى تنظيم مظاهرات واسعة، اليوم الجمعة، في بنغازي وعدد من المدن الشرقية، وذلك يأتي في ظل حالة انسداد سياسي عميق، وتعثر المسارات الدستورية والانتخابية، وتنامي الشعور الشعبي بغياب الحلول المركزية.
استمرار الجمود
تعليقا على هذا، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "العوامل السياسية التي دفعت بعض الأطراف إلى طرح مقترح الحكم الذاتي ترتبط بشكل أساسي بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ تتركز الأموال في يد فئة محدودة من المسؤولين المتورطين في شبهات فساد مالي، وهو ما يثير استياء المواطنين".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب المحاسبة وضعف الأجهزة الرقابية يعدّان من أبرز الأسباب التي قادت إلى هذه الأزمة".
وأضاف العبدلي أن "الوضع السياسي في ليبيا مترد للغاية نتيجة التدخلات الأجنبية"، مشيرا إلى "وجود أطراف محلية تظهر ولاء للخارج أكثر من ولائها للوطن، ما جعل المشهد السياسي هشا ومعقدا".

واعتبر أن "الأمل الحقيقي لدى الليبيين يتمثل في الوصول إلى انتخابات عامة تنهي عمل الأجسام السياسية الحالية، بما فيها الحكومتان ومجلسا النواب والدولة"، والتي يرى أنها "فقدت شرعيتها"، لكن شدد العبدلي على أن "هناك عراقيل كبيرة تقف أمام الشعب الليبي لتحقيق هذا الهدف".

وبيّن المحلل السياسي الليبي أن "الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، كانت الجهة التي لوّحت بخيار الحكم الذاتي"، معتبرا أن "حماد وقع في "خطأ فادح" بالتلويح بهذا الخيار، خاصة وأن حكومته مطروحة باعتبارها حكومة منبثقة عن البرلمان وتمثل جميع الليبيين".
وقال إن "التلويح بالحكم الذاتي يناقض هذا الادعاء، ويحوّل الحكومة إلى طرف لا يمثل كل المواطنين".
وحذّر من أن "الحديث عن الحكم الذاتي قد يتطور إلى مطالب بتقرير المصير أو حتى الانفصال".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"
08:09 GMT
كما أشار إلى أن "طرح حماد قد يكون محاولة لممارسة ضغوط سياسية على الأطراف في غرب البلاد أو على بعثة الأمم المتحدة بعد رفضه للحوار المهيكل، إلا أن ما يصدر عن مسؤول بحجم رئيس الحكومة يُؤخذ على محمل الجد".
وأكد العبدلي أنه "لا وجود لأي تأييد حقيقي لفكرة الحكم الذاتي في بلد يعاني الانقسام السياسي ووجود قوات أجنبية وانتشار الفساد المالي والإداري"، محذرا من أن "مثل هذه الطروحات قد تقود إلى سيناريوهات مشابهة لما حدث في العراق وإقليم كردستان"، وشدد على "ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية أكبر تجاه تصريحاته".
وأضاف أن "معاناة سكان الشرق والجنوب لا تختلف عن معاناة سكان الغرب، إذ يواجه الجميع الظروف الاقتصادية نفسها ونتائج سياسات الحكومات الليبية المتعاقبة التي أنفقت ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة".
وأوضح أن "التدهور الاقتصادي دفع مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على توحيد ميزانية الإنفاق، وذلك بضغوط أمريكية تهدف إلى الحد من الإنفاق، ما يعكس حجم التأثير الخارجي على القرار الليبي".
وبخصوص المظاهرات المرتقبة في بنغازي ومدن الشرق الليبي، قال حسام الدين العبدلي إنها "ستخرج للمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية، ورفض الحوار المهيكل الذي طرحته بعثة الأمم المتحدة".
وأوضح أن "هذه المظاهرات لن تحقق أي جدوى ما لم تخرج احتجاجات موازية في غرب ليبيا"، مؤكدا أن "المطالب يجب أن تكون وطنية شاملة تطالب بإزالة جميع الأجسام السياسية الحالية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها خفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي الذي أثقل كاهل المواطنين".
سيناريوهات محتملة
أما المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، فيرى أن "تهميش المنطقة الغربية لكل من شرق ليبيا وجنوبها في الملفات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومماطلة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في تسريع هذا الاستحقاق، كلها عوامل دفعت بعض الأطراف إلى التلويح بخيار الحكم الذاتي".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يعتبر هؤلاء أن هذا الخيار قد يكون "الحل الوحيد"، من وجهة نظرهم لإنقاذ برقة والجنوب من "المركزية المقيتة" التي يرون أنها تعيق التنمية والعدالة في توزيع الموارد".
وأوضح الشاعري أن "مظاهرات اليوم الجمعة المرتقبة تأتي كرسالة ضغط موجهة إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي لدفعها نحو تبني مسار انتخابات واضح ومحدد".
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
ليبيا... حكومة "حماد" تعليقا على إحاطة المدعي العام للجنائية الدولية: انتهاك لسيادة البلاد
أمس, 06:35 GMT
ويعتقد أن هذه الاحتجاجات ما كانت لتظهر لولا ما يسميه بـ"مماطلة البعثة الأممية" في التوصل إلى خارطة طريق ملزمة تفضي إلى انتخابات وحل سياسي قريب.
وأضاف أن "الخطاب الشعبي السائد في الشارع الليبي بات يؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، إذ ينظر المجتمع الدولي إلى هذا الخطاب باعتباره أداة ضغط حقيقية تُظهر حجم الاحتقان الشعبي والرغبة في إنهاء حالة الانسداد السياسي".
ويرجّح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "السيناريوهات المحتملة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه قد تتجه نحو تحول خيار الحكم الذاتي في شرق ليبيا وجنوبها من مجرد تلويح سياسي إلى مطلب شعبي فعلي، رغم أن هذا السيناريو لا يريده أحد لما يحمله من مخاطر على وحدة البلاد واستقرارها، إلا أنه يظل احتمالا واردا في ظل غياب حلول جادة وحقيقية للأزمة السياسية المستمرة في ليبيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала