https://sarabic.ae/20251129/أغنى-10-رؤساء-تنفيذيين-في-العالم-2025-1107614937.html
أغنى 10 رؤساء تنفيذيين في العالم 2025
أغنى 10 رؤساء تنفيذيين في العالم 2025
سبوتنيك عربي
تصدر إيلون ماسك قائمة أغنى الرؤساء التنفيذيين في العالم، في عام 2025، بثروة تجاوزت 441 مليار دولار، متفوقا بفارق شاسع على أقرب منافسيه، 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T11:45+0000
2025-11-29T11:45+0000
2025-11-29T11:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107613891_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_1a7524f6e4f60cd2dd8aa98535d59634.jpg
ويأتي تصدر ماسك بفضل أسهمه في "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس إيه أي"، يليه لاري إليسون "أوراكل"، بـ257 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرغ "ميتا" (التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بـ217 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107613891_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0709c671cba18655a4e5903814882e6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أغنى 10 رؤساء تنفيذيين في العالم 2025
تصدر إيلون ماسك قائمة أغنى الرؤساء التنفيذيين في العالم، في عام 2025، بثروة تجاوزت 441 مليار دولار، متفوقا بفارق شاسع على أقرب منافسيه،
ويأتي تصدر ماسك بفضل أسهمه في "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس إيه أي"، يليه لاري إليسون "أوراكل"، بـ257 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرغ
"ميتا" (التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بـ217 مليار دولار.