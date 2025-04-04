https://sarabic.ae/20250404/أغنياء-العالم-يخسرون-208-مليار-دولار-بـ24-ساعة-1099206412.html
أغنياء العالم يخسرون 208 مليار دولار بـ24 ساعة
أغنياء العالم يخسرون 208 مليار دولار بـ24 ساعة
سبوتنيك عربي
خسر أغنى مليارديرات العالم ما مجموعه 208 مليارات دولار في يوم واحد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد على عدد من الدول، وهذا هو رابع أكبر... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T06:40+0000
2025-04-04T06:40+0000
2025-04-04T06:40+0000
اقتصاد
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ووفقًا لبيانات التصنيف والمواد من وكالة بلومبرغ: "انخفضت الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم بمقدار 208 مليارات دولار يوم أمس الخميس، حيث أدت التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض الأسواق العالمية بشكل حاد... الانخفاض في الثروة المجمعة هو رابع أكبر انخفاض في يوم واحد في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الممتد على مدى 13 عامًا والأكبر منذ جائحة كوفيد -19".وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت ثروة مؤسس شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، جيف بيزوس، بمقدار 15.9 مليار دولار في يوم واحد، بحسب المواد.ويوم أمس الخميس، تراجعت أسهم أمازون بنحو 9%، وهو أكبر انخفاض في الأسعار منذ أبريل 2022، وحسبما علقت بلومبرغ، خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي تيسلا وسبيس إكس، 11 مليار دولار يوم الخميس مع انخفاض سعر الأوراق المالية لشركة تيسلا بنسبة 5.47%.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.صندوق النقد الدولي: الرسوم الأمريكية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
https://sarabic.ae/20250403/رئيس-منظمة-التجارة-العالمية-يحذر-من-خطر-اندلاع-حرب-الرسوم-الجمركية----1099197500.html
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اقتصاد
أغنياء العالم يخسرون 208 مليار دولار بـ24 ساعة
خسر أغنى مليارديرات العالم ما مجموعه 208 مليارات دولار في يوم واحد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد على عدد من الدول، وهذا هو رابع أكبر انخفاض في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
ووفقًا لبيانات التصنيف والمواد من وكالة بلومبرغ: "انخفضت الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم بمقدار 208 مليارات دولار يوم أمس الخميس، حيث أدت التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض الأسواق العالمية بشكل حاد... الانخفاض في الثروة المجمعة هو رابع أكبر انخفاض في يوم واحد في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الممتد على مدى 13 عامًا والأكبر منذ جائحة كوفيد -19".
وهكذا، خسر مارك زوكربيرغ مؤسس "ميتا" (المحظورة في روسييا بسبب أنشطتها المتطرفة)، على الفور 17.9 مليار دولار، أو حوالي 9% من ثروته، بعد انخفاض أسهم ميتا بنسبة 8.96% في تعاملات يوم الخميس.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت ثروة مؤسس شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، جيف بيزوس، بمقدار 15.9 مليار دولار في يوم واحد، بحسب المواد.
ويوم أمس الخميس، تراجعت أسهم أمازون بنحو 9%، وهو أكبر انخفاض في الأسعار منذ أبريل 2022، وحسبما علقت بلومبرغ، خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي تيسلا وسبيس إكس، 11 مليار دولار يوم الخميس مع انخفاض سعر الأوراق المالية لشركة تيسلا بنسبة 5.47%.
وأعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.