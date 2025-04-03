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https://sarabic.ae/20250403/صندوق-النقد-الدولي-الرسوم-الأمريكية-تشكل-خطرا-كبيرا-على-الاقتصاد-العالمي-1099204513.html
صندوق النقد الدولي: الرسوم الأمريكية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
صندوق النقد الدولي: الرسوم الأمريكية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T23:22+0000
2025-04-03T23:22+0000
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
صندوق النقد الدولي
موارد الاقتصاد
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وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
https://sarabic.ae/20250403/العملية-انتهت-والمريض-يتعافى-ترامب-يعلق-على-الرسوم-الجمركية-الجديدة-1099195053.html
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الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, صندوق النقد الدولي, موارد الاقتصاد
الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, صندوق النقد الدولي, موارد الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: الرسوم الأمريكية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي

23:22 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Алексей Агарышев
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تابعنا عبر
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
"العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدة
16:02 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
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