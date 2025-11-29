https://sarabic.ae/20251129/العثور-على-زهرة-الأشباح-بعد-13-عاما-من-البحث-فيديو-1107618481.html

العثور على "زهرة الأشباح" بعد 13 عاما من البحث... فيديو

العثور على "زهرة الأشباح" بعد 13 عاما من البحث... فيديو

بعد ثلاثة عشر عامًا من البحث المتواصل في الغابات المطيرة بجزيرة سومطرة، تمكن عالم الأحياء الإندونيسي سبتـيان "ديكي" أنديكيـتا من العثور على واحدة من أندر... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء الاكتشاف بعد سنوات طويلة من العمل الميداني الشاق داخل الأدغال الكثيفة التي تشتهر بوجود النمور السومطرية، ما جعل عمليات البحث محفوفة بالمخاطر.ويظهر أنديكيـتا في الفيديو جاثيًا على ركبتيه بين أوراق الغابة، والدموع تملأ وجهه بينما يضيء بمصباحه اليدوي على الزهرة النادرة التي كان يحلم برؤيتها منذ أكثر من عقد.وتُعد "زهرة الأشباح" من أشهر النباتات الطفيلية في العالم، وتشتهر بندرتها وصعوبة تتبعها، إذ تنمو لفترات قصيرة وتختفي تمامًا لسنوات، ما جعل العثور عليها إنجازًا علميًا لافتًا بعد رحلة طويلة من الإصرار والمثابرة، ومعظم المواد المتعلقة بها تتكون من رسوم توضيحية تعود إلى القرن التاسع عشر.دراسة: قوة "علاجية خارقة" لدى أصحاب الشعر الأحمر

