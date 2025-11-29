https://sarabic.ae/20251129/العثور-على-زهرة-الأشباح-بعد-13-عاما-من-البحث-فيديو-1107618481.html
العثور على "زهرة الأشباح" بعد 13 عاما من البحث... فيديو
وجاء الاكتشاف بعد سنوات طويلة من العمل الميداني الشاق داخل الأدغال الكثيفة التي تشتهر بوجود النمور السومطرية، ما جعل عمليات البحث محفوفة بالمخاطر.ويظهر أنديكيـتا في الفيديو جاثيًا على ركبتيه بين أوراق الغابة، والدموع تملأ وجهه بينما يضيء بمصباحه اليدوي على الزهرة النادرة التي كان يحلم برؤيتها منذ أكثر من عقد.وتُعد "زهرة الأشباح" من أشهر النباتات الطفيلية في العالم، وتشتهر بندرتها وصعوبة تتبعها، إذ تنمو لفترات قصيرة وتختفي تمامًا لسنوات، ما جعل العثور عليها إنجازًا علميًا لافتًا بعد رحلة طويلة من الإصرار والمثابرة، ومعظم المواد المتعلقة بها تتكون من رسوم توضيحية تعود إلى القرن التاسع عشر.
الأخبار
بعد ثلاثة عشر عامًا من البحث المتواصل في الغابات المطيرة بجزيرة سومطرة، تمكن عالم الأحياء الإندونيسي سبتـيان "ديكي" أنديكيـتا من العثور على واحدة من أندر الزهور في العالم: "رافليسيا هاسيلتي"، المعروفة بلقب "زهرة الأشباح" بسبب صعوبة رصدها وظهورها المفاجئ ثم اختفائها سريعًا.
وجاء الاكتشاف بعد سنوات طويلة من العمل الميداني الشاق داخل الأدغال الكثيفة التي تشتهر بوجود النمور السومطرية، ما جعل عمليات البحث محفوفة بالمخاطر.
وقد وثق الباحث لحظة العثور على الزهرة في مقطع فيديو مؤثر نشره جامعة أكسفورد، ولاقى انتشارًا واسعًا في الأوساط العلمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر أنديكيـتا في الفيديو جاثيًا على ركبتيه بين أوراق الغابة، والدموع تملأ وجهه بينما يضيء بمصباحه اليدوي على الزهرة النادرة التي كان يحلم برؤيتها منذ أكثر من عقد.
وبدت عليه صدمة ممزوجة بالفرح والإنهاك، بينما وقف زميله لدعمه في تلك اللحظة التاريخية بالنسبة لمسيرته البحثية.
وتُعد "زهرة الأشباح" من أشهر النباتات الطفيلية في العالم، وتشتهر بندرتها وصعوبة تتبعها، إذ تنمو لفترات قصيرة وتختفي تمامًا لسنوات، ما جعل العثور عليها إنجازًا علميًا لافتًا بعد رحلة طويلة من الإصرار والمثابرة، ومعظم المواد المتعلقة بها تتكون من رسوم توضيحية تعود إلى القرن التاسع عشر.