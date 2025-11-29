عربي
ترامب يعلن العفو عن رئيس هندوراس السابق المدان بالإتجار بالمخدرات
ترامب يعلن العفو عن رئيس هندوراس السابق المدان بالإتجار بالمخدرات
.وجاء إعلان ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" حيث أعاد التأكيد على دعمه لناصري عصفورة، مرشح حزب هيرنانديز اليميني في الانتخابات، مهددًا بربط مستقبل المساعدات الأمريكية بنتيجة التصويت.وكان هيرنانديز، الذي حكم هندوراس من 2014 حتى 2022، قد أُدين العام الماضي في محكمة أمريكية بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، وحُكم عليه بالسجن 45 عامًا.ووفق المدعين الأمريكيين، ساهم في تهريب حوالي 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وتم ترحيله إلى أمريكا بعد أسابيع من مغادرته منصبه، حين تولت الرئيسة اليسارية الحالية سيومارا كاسترو السلطة.من جهته، أكد عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا، أنه لا يرتبط بهيرنانديز شخصيًا، لكنه رحب بدعم ترامب، قائلاً: "هيرنانديز كان رئيس الجمهورية، والحزب لا يتحمل مسؤولية أفعاله الشخصية".ويخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين رئيسيين: عصفورة، والمحامية اليسارية ريكسى مونكادا، ومقدم البرامج اليميني سلفادور نصرالله. ويأتي العفو في وقت تشن فيه الولايات المتحدة عمليات واسعة في أمريكا اللاتينية لمكافحة تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، في وقت كان هيرنانديز يُتهم منذ عام 2004 بالمشاركة في تهريب مئات الأطنان من الكوكايين، قبل توليه الرئاسة.
03:03 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 03:05 GMT 29.11.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العفو عن الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ملوحًا بتقليص دعم الولايات المتحدة في حال خسارة مرشحه المفضل
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
مجتمع
محكمة أمريكية تحكم بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما
27 يونيو 2024, 09:29 GMT
.
وجاء إعلان ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" حيث أعاد التأكيد على دعمه لناصري عصفورة، مرشح حزب هيرنانديز اليميني في الانتخابات، مهددًا بربط مستقبل المساعدات الأمريكية بنتيجة التصويت.

وقال ترامب: "إذا لم يفز، فلن ترمي الولايات المتحدة أموالها بعد الخسارة، لأن القائد الخاطئ يمكن أن يجلب نتائج كارثية لأي بلد".

وكان هيرنانديز، الذي حكم هندوراس من 2014 حتى 2022، قد أُدين العام الماضي في محكمة أمريكية بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، وحُكم عليه بالسجن 45 عامًا.
ووفق المدعين الأمريكيين، ساهم في تهريب حوالي 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وتم ترحيله إلى أمريكا بعد أسابيع من مغادرته منصبه، حين تولت الرئيسة اليسارية الحالية سيومارا كاسترو السلطة.
من جهته، أكد عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا، أنه لا يرتبط بهيرنانديز شخصيًا، لكنه رحب بدعم ترامب، قائلاً: "هيرنانديز كان رئيس الجمهورية، والحزب لا يتحمل مسؤولية أفعاله الشخصية".
ويخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين رئيسيين: عصفورة، والمحامية اليسارية ريكسى مونكادا، ومقدم البرامج اليميني سلفادور نصرالله.
ويأتي العفو في وقت تشن فيه الولايات المتحدة عمليات واسعة في أمريكا اللاتينية لمكافحة تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، في وقت كان هيرنانديز يُتهم منذ عام 2004 بالمشاركة في تهريب مئات الأطنان من الكوكايين، قبل توليه الرئاسة.
