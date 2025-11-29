https://sarabic.ae/20251129/-واشنطن-تجمد-جميع-قرارات-اللجوء-وتعلق-إصدار-التأشيرات-للأفغان-1107607479.html

واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي،... 29.11.2025

وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".

