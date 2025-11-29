واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/-واشنطن-تجمد-جميع-قرارات-اللجوء-وتعلق-إصدار-التأشيرات-للأفغان-1107607479.html
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي،... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T00:59+0000
2025-11-29T00:59+0000
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
https://sarabic.ae/20251128/الولايات-المتحدة-تعيد-فحص-جميع-حاملي-البطاقة-الخضراء-من-19-دولة-مثيرة-للقلق-1107595458.html
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم

واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان

00:59 GMT 29.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، والذي شكّل صدمة أمنية أعادت واشنطن إلى وضع التدقيق المشدد في ملفات الهجرة.
وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".
مطار جون كينيدي نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الولايات المتحدة تعيد فحص جميع حاملي "البطاقة الخضراء" من 19 دولة "مثيرة للقلق"
أمس, 14:54 GMT
وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.
وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".
ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.
وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала