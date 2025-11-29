https://sarabic.ae/20251129/-واشنطن-تجمد-جميع-قرارات-اللجوء-وتعلق-إصدار-التأشيرات-للأفغان-1107607479.html
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي،... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T00:59+0000
2025-11-29T00:59+0000
2025-11-29T00:59+0000
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
https://sarabic.ae/20251128/الولايات-المتحدة-تعيد-فحص-جميع-حاملي-البطاقة-الخضراء-من-19-دولة-مثيرة-للقلق-1107595458.html
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب, العالم
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، والذي شكّل صدمة أمنية أعادت واشنطن إلى وضع التدقيق المشدد في ملفات الهجرة.
وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".
وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.
وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".
ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم،
ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.
وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه، "رحمان الله لاكانوال (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".