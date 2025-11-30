https://sarabic.ae/20251130/الحكومة-العراقية-تكشف-حقيقة-الطائرة-الشبحية-1107654508.html
الحكومة العراقية تكشف حقيقة "الطائرة الشبحية"
كشفت الحكومة العراقية حقيقة صورة متداولة تزعم وجود طائرة ركاب مدنية متوقفة في الصحراء الوركاء بين محافظتي ذي قار والمثنى، مشيرة إلى أنها توصلت معلومات دقيقة... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
وأصدرت وزارة النقل العراقية بيانا قالت فيه: إن الصورة ليست سوى انعكاس لفارق زمني في التصوير الفضائي، ضمن ظاهرة معروفة باسم "الطائرة الشبحية"، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.وبحسب الوزارة، فإن الصور المتداولة تم التقاطها عبر "غوغل إيرث" وأظهرت ما بدا وكأنه طائرة مدنية متوقفة في منطقة صحراوية معزولة قرب الوركاء، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدره.وأوضحت الوزارة أنها بدأت تدقيقا تفصيليا عبر منصات متعددة لصور الأقمار الصناعية، ليتبين أن اللقطة التي ظهرت فيها الطائرة هي صورة منفردة لا تسبقها ولا تليها أي صور مشابهة، مشيرة إلى أن النمط الأحادي لظهور الطائرة يشير إلى ظاهرة "الطائرة الشبحية"، التي تمثل حالة شائعة تحدث عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية على ارتفاع شاهق.وتابعت: "في هذه الحالة تبدو الطائرة المحلقة في الأجواء وكأنها جاثمة على الأرض نتيجة تجميد لحظة العبور، لكنها تختفي تلقائيا عند تحديث الخرائط، ما يؤكد أن الطائرة لم تكن موجودة على الأرض أساسا".
كشفت الحكومة العراقية حقيقة صورة متداولة تزعم وجود طائرة ركاب مدنية متوقفة في الصحراء الوركاء بين محافظتي ذي قار والمثنى، مشيرة إلى أنها توصلت معلومات دقيقة حول هذا الأمر.
وأصدرت وزارة النقل العراقية بيانا قالت فيه: إن الصورة ليست سوى انعكاس لفارق زمني في التصوير الفضائي، ضمن ظاهرة معروفة باسم "الطائرة الشبحية"، حسبما ذكرت شبكة
"السومرية نيوز"، اليوم الأحد.
وبحسب الوزارة، فإن الصور المتداولة
تم التقاطها عبر "غوغل إيرث" وأظهرت ما بدا وكأنه طائرة مدنية متوقفة في منطقة صحراوية معزولة قرب الوركاء، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدره.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت تدقيقا تفصيليا عبر منصات متعددة لصور الأقمار الصناعية
، ليتبين أن اللقطة التي ظهرت فيها الطائرة هي صورة منفردة لا تسبقها ولا تليها أي صور مشابهة، مشيرة إلى أن النمط الأحادي لظهور الطائرة يشير إلى ظاهرة "الطائرة الشبحية"، التي تمثل حالة شائعة تحدث عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية على ارتفاع شاهق.
وتابعت: "في هذه الحالة تبدو الطائرة المحلقة في الأجواء وكأنها جاثمة على الأرض نتيجة تجميد لحظة العبور، لكنها تختفي تلقائيا عند تحديث الخرائط، ما يؤكد أن الطائرة لم تكن موجودة على الأرض أساسا".