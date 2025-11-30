الحكومة العراقية تكشف حقيقة "الطائرة الشبحية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة العراقية تكشف حقيقة "الطائرة الشبحية"
الحكومة العراقية تكشف حقيقة "الطائرة الشبحية"
الحكومة العراقية تكشف حقيقة "الطائرة الشبحية"

كشفت الحكومة العراقية حقيقة صورة متداولة تزعم وجود طائرة ركاب مدنية متوقفة في الصحراء الوركاء بين محافظتي ذي قار والمثنى، مشيرة إلى أنها توصلت معلومات دقيقة حول هذا الأمر.
وأصدرت وزارة النقل العراقية بيانا قالت فيه: إن الصورة ليست سوى انعكاس لفارق زمني في التصوير الفضائي، ضمن ظاهرة معروفة باسم "الطائرة الشبحية"، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.
وبحسب الوزارة، فإن الصور المتداولة تم التقاطها عبر "غوغل إيرث" وأظهرت ما بدا وكأنه طائرة مدنية متوقفة في منطقة صحراوية معزولة قرب الوركاء، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدره.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت تدقيقا تفصيليا عبر منصات متعددة لصور الأقمار الصناعية، ليتبين أن اللقطة التي ظهرت فيها الطائرة هي صورة منفردة لا تسبقها ولا تليها أي صور مشابهة، مشيرة إلى أن النمط الأحادي لظهور الطائرة يشير إلى ظاهرة "الطائرة الشبحية"، التي تمثل حالة شائعة تحدث عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية على ارتفاع شاهق.
وتابعت: "في هذه الحالة تبدو الطائرة المحلقة في الأجواء وكأنها جاثمة على الأرض نتيجة تجميد لحظة العبور، لكنها تختفي تلقائيا عند تحديث الخرائط، ما يؤكد أن الطائرة لم تكن موجودة على الأرض أساسا".
