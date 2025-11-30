https://sarabic.ae/20251130/الرئيس-البرازيلي-يدبر-مقلبا-طريفا-لمدير-منظمة-الصحة-العالمية-فيديو-1107629568.html
الرئيس البرازيلي يدبر مقلبا طريفا لمدير منظمة الصحة العالمية.. فيديو
2025
دبر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، مقلبا طريفا لمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال قمة مجموعة العشرين، التي أقيمت الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ.
ويظهر لولا في الفيديو وهو يأتي خلف تيدروس بينما كان جالسا، ثم يضع يديه على عينيه ويسأله عمن يقف خلفه.
ونشر مدير منظمة الصحة العالمية اللقطة العفوية عبر حسابه على "إكس"، والتي وصفها بـ"لحظة مرحة" جمعته بالرئيس البرازيلي.
وعُقدت قمة مجموعة العشرين يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ، وهي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.