المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية... صور

المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية... صور

في قصبة الجزائر لا يمكن للتاريخ إلا أن يكون متراميا في أزقة عمرها أكثر من عشرة قرون، كيف لا والمدينة التي تعاقبت عليها الحضارات تظل صامدة رغم الزمن وتحولات... 30.11.2025

القصبة في الجزائر، هي المدينة القديمة والعاصمة التاريخية لمدينة الجزائر، وهي موقع تراثي عالمي صنفته اليونيسكو في فيفري من سنة 1992، مدينة عتيقة تتميز بأزقتها الضيقة ومبانيها التاريخية وقصورها ومساجدها، وكانت مركزًا للمقاومة الشعبية ضد الاستعمار، تأسست في القرن العاشر الميلادي على يد الأمازيغ، أثرى الأندلسيون نسيجها العمراني لاحقًا وازدهرت بشكل كبير خلال الحقبة العثمانية، لتدخل مرحلة الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1870، الذي حافظ على جزء منها لكنه أحاطها بعمران أوروبي محاولا طمس الهوية العثمانية الأمازيغية فيها.وبقيت المدينة تحارب الاستعمار على طريقتها، فكانت مركزا للمقاومة وبعدها معقلا للمجاهدين في الجزائر العاصمة، هدمت بناياتها، حيث كان عدد كبير من المجاهدين الجزائريين يتخذونها ملاذا لاجتماعاتهم السرية طيلة فترة الثورة الجزائرية، نظرا لتشعب أزقتها واستحالة وصول المستعمر الفرنسي إلى بيوتها أو دويراتها كما يسمونها عند لغة المدينة الأصليين.تضم القصبة مساجد تاريخية مثل مسجد كتشاوة ومسجد الجامع الكبير، بالإضافة إلى قصور عثمانية عريقة من قصر مصطفى باشا وقصر خداوج العمياء.المرشد السياحي محمد سيدي يخلف، لـ"سبوتنيك": القصبة أصل مدينة الجزائر منذ عشرة قرونوقال المرشد السياحي محمد سيدي يخلف لـ"سبوتنيك"، وهو مرشد منذ ما يزيد على عشرين سنة، إن القصبة اليوم تعيش اهتماما جزائريا واسعا من قبل السكان وحتى السلطات، حيث تشهد في الفترة الأخيرة ازديادا كبيرا للسياح من داخل وخارج العاصمة، خاصة بعد عمليات الترميم التي تعرفها، دون إهمال وسائل التواصل الاجتماعي التي عرفت بالمدينة وتاريخيها على أحسن وجه.وقال المتحدث إن القصبة تمثل تاريخا استثنائيا، وأنه كمرشد مهتم بالتاريخ، يجد نفسه أمام تحدي رواية تاريخ مكان تختلف حوله الروايات، لكن بإجماع المؤرخين فإن القصبة أو كما كانت تسمى بني مزغنة هي أصل مدينة الجزائر قبل عشرة قرون.وأضاف: "تداولت على القصبة الحضارات خاصة العثمانية، أزقتها شاهدة على تحولات كبيرة عاشتها الجزائر، القصبة كانت محروسة بأسوارها وأبوابها ومدافعها، حيث لها سبعة أبواب سابقا كانت تفتح صباحا وتغلق ليلا، في الاستعمار الفرنسي هدم المستعمر بنايات وترك أخرى وحولها إلى مقرات لحكمه الإداري".وقالت السائحة أمينة حمدي إن القصبة معلم سياحي هام ، تزوره سنويا وتحاول من خلاله إحياء التراث المادي واللاماد ، أمينة التي كانت تتجول في القصبة باللباس التقليدي الحايك، الذي يعتبر رمزا للنساء منذ القدم ومازالت النساء في قلب العاصمة ترتديه إلى اليوم.من جهته، قال عمر روان، وهو من سكان القصبة الأصليين، إنه مؤخرا هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بكل عمليات الترميم، خاصة لبنايات تعود للقرن العاشر، لكن السكان والقاطنين فيها حالوا دون ذلك، وأكد أن مقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لترميم القصبة بشكل نهائي، هو إفراغها من السكان ثم ترميمها وتحويلها لمعلم سياحي.المقترح الذي رفضه بعض السكان والمرشدين السياحيين، وقالوا أن القصبة بروحها وسكانها هم من يعطون روحا وهوية لهذه الأحياء العتيقة.ولطالما بقيت القصبة وملف ترميمها، حجر عثرة لدى مختلف وزراء الثقافة الذين تعاقبوا على القطاع في الجزائر، ورغم كل مجهودات الترميم، إلا أن الانهيار لعديد كبير من المباني يظل واقعا ملموسا، حيث وحسب تقديرات مهندسين فإن قنوات المياه التي تدخل المياء إلى القصبة كان لها بالغ الأثر في الانهيار للبنى القاعدية لأزقة القصبة العتيقة.

