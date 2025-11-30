المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية... صور
09:37 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 09:39 GMT 30.11.2025)
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
في قصبة الجزائر لا يمكن للتاريخ إلا أن يكون متراميا في أزقة عمرها أكثر من عشرة قرون، كيف لا والمدينة التي تعاقبت عليها الحضارات تظل صامدة رغم الزمن وتحولات السياسة والاقتصاد، فهي الشاهدة على العثمانيين والموريسكيين والمجاهدين إبان الثورة التحريرية وصولا إلى استقلال الجزائر سنة 1962.
القصبة في الجزائر، هي المدينة القديمة والعاصمة التاريخية لمدينة الجزائر، وهي موقع تراثي عالمي صنفته اليونيسكو في فيفري من سنة 1992، مدينة عتيقة تتميز بأزقتها الضيقة ومبانيها التاريخية وقصورها ومساجدها، وكانت مركزًا للمقاومة الشعبية ضد الاستعمار، تأسست في القرن العاشر الميلادي على يد الأمازيغ، أثرى الأندلسيون نسيجها العمراني لاحقًا وازدهرت بشكل كبير خلال الحقبة العثمانية، لتدخل مرحلة الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1870، الذي حافظ على جزء منها لكنه أحاطها بعمران أوروبي محاولا طمس الهوية العثمانية الأمازيغية فيها.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وبقيت المدينة تحارب الاستعمار على طريقتها، فكانت مركزا للمقاومة وبعدها معقلا للمجاهدين في الجزائر العاصمة، هدمت بناياتها، حيث كان عدد كبير من المجاهدين الجزائريين يتخذونها ملاذا لاجتماعاتهم السرية طيلة فترة الثورة الجزائرية، نظرا لتشعب أزقتها واستحالة وصول المستعمر الفرنسي إلى بيوتها أو دويراتها كما يسمونها عند لغة المدينة الأصليين.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdani
تضم القصبة مساجد تاريخية مثل مسجد كتشاوة ومسجد الجامع الكبير، بالإضافة إلى قصور عثمانية عريقة من قصر مصطفى باشا وقصر خداوج العمياء.
المرشد السياحي محمد سيدي يخلف، لـ"سبوتنيك": القصبة أصل مدينة الجزائر منذ عشرة قرون
وقال المرشد السياحي محمد سيدي يخلف لـ"سبوتنيك"، وهو مرشد منذ ما يزيد على عشرين سنة، إن القصبة اليوم تعيش اهتماما جزائريا واسعا من قبل السكان وحتى السلطات، حيث تشهد في الفترة الأخيرة ازديادا كبيرا للسياح من داخل وخارج العاصمة، خاصة بعد عمليات الترميم التي تعرفها، دون إهمال وسائل التواصل الاجتماعي التي عرفت بالمدينة وتاريخيها على أحسن وجه.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقال المتحدث إن القصبة تمثل تاريخا استثنائيا، وأنه كمرشد مهتم بالتاريخ، يجد نفسه أمام تحدي رواية تاريخ مكان تختلف حوله الروايات، لكن بإجماع المؤرخين فإن القصبة أو كما كانت تسمى بني مزغنة هي أصل مدينة الجزائر قبل عشرة قرون.
وأضاف: "تداولت على القصبة الحضارات خاصة العثمانية، أزقتها شاهدة على تحولات كبيرة عاشتها الجزائر، القصبة كانت محروسة بأسوارها وأبوابها ومدافعها، حيث لها سبعة أبواب سابقا كانت تفتح صباحا وتغلق ليلا، في الاستعمار الفرنسي هدم المستعمر بنايات وترك أخرى وحولها إلى مقرات لحكمه الإداري".
وقالت السائحة أمينة حمدي إن القصبة معلم سياحي هام ، تزوره سنويا وتحاول من خلاله إحياء التراث المادي واللاماد ، أمينة التي كانت تتجول في القصبة باللباس التقليدي الحايك، الذي يعتبر رمزا للنساء منذ القدم ومازالت النساء في قلب العاصمة ترتديه إلى اليوم.
من جهته، قال عمر روان، وهو من سكان القصبة الأصليين، إنه مؤخرا هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بكل عمليات الترميم، خاصة لبنايات تعود للقرن العاشر، لكن السكان والقاطنين فيها حالوا دون ذلك، وأكد أن مقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لترميم القصبة بشكل نهائي، هو إفراغها من السكان ثم ترميمها وتحويلها لمعلم سياحي.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
1/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
2/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
3/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
4/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
5/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
6/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
7/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
8/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
9/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
10/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
11/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
12/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
13/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
14/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
© Sputnik . Djahida Ramdaniالمحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
15/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
1/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
2/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
3/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
4/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
5/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
6/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
7/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
8/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
9/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
10/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
11/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
12/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
13/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
14/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
15/15
© Sputnik . Djahida Ramdani
المحروسة... معلم أثري مصنف ينتظر الترميم في القصبة الجزائرية
المقترح الذي رفضه بعض السكان والمرشدين السياحيين، وقالوا أن القصبة بروحها وسكانها هم من يعطون روحا وهوية لهذه الأحياء العتيقة.
ولطالما بقيت القصبة وملف ترميمها، حجر عثرة لدى مختلف وزراء الثقافة الذين تعاقبوا على القطاع في الجزائر، ورغم كل مجهودات الترميم، إلا أن الانهيار لعديد كبير من المباني يظل واقعا ملموسا، حيث وحسب تقديرات مهندسين فإن قنوات المياه التي تدخل المياء إلى القصبة كان لها بالغ الأثر في الانهيار للبنى القاعدية لأزقة القصبة العتيقة.