في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية
أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، عن تقديره لموقف الجزائر الداعم لبلاده، وقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية
أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، عن تقديره لموقف الجزائر الداعم لبلاده، وقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في قصر الثقافة بالعاصمة الجزائرية، قال أبو عطية: "ونحن نحيي يوم التضامن من الجزائر، أنقل لكم تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونشكركم على دعمكم وتضامنكم الذي يأتي في ظروف حرجة، يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لأبشع حرب
".
كما توجه أبو عطية، بالشكر إلى المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر، سافينا أماساري، "لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجزائر".
من جهتها، قالت أماساري، في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة "سبوتنيك"، خلال اليوم العالمي لللتضامن مع الشعب الفلسطيني: "دعم القضية الفلسطينية هو دعم لقضية عادلة تاريخيا"، معربة عن سعادتها "لوجودها مع ممثلين عن فلسطين في الجزائر".
بدوره، قال نائب الأمين للجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم: "صوت الشعب الفلسطيني يرتفع اليوم بفضل جهود الجزائر وموقفها الداعم للقضية
"، مؤكدا "استمرار المسيرة النضالية، حيث أن الاستقرار سيكون قريبا بدعم من الجزائر وبإسناد من مؤسسات الأمم المتحدة".
وشدد على "إعادة إعمار قطاع غزة، ووقف هجمات المستوطنين، ورفض أي احتلال، أو إعادة إنتاج الاستعمار، وعودة الشعب إلى أرضه بما ينسجم مع القانون الدولي"، مؤكدا أن "هذه حقوق مشروعة ستجد طريقها إلى الشعب الفلسطيني في استعادة مكانته".
وخلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تم عرض شريط وثائقي ينقل معاناة الشعب الفلسطيني منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة في ظل الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وازدياد عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال، مع ازدياد وتيرة الجوع، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
.