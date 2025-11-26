عربي
https://sarabic.ae/20251126/في-اليوم-العالمي-للتضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-إجماع-على-دور-الجزائر-في-دعم-القضية-الفلسطينية-1107517907.html
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، عن تقديره لموقف الجزائر الداعم لبلاده، وقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T14:34+0000
2025-11-26T14:34+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107516748_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e42377a1e78946991f14d0bbc6777699.jpg
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في قصر الثقافة بالعاصمة الجزائرية، قال أبو عطية: "ونحن نحيي يوم التضامن من الجزائر، أنقل لكم تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونشكركم على دعمكم وتضامنكم الذي يأتي في ظروف حرجة، يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لأبشع حرب".من جهتها، قالت أماساري، في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة "سبوتنيك"، خلال اليوم العالمي لللتضامن مع الشعب الفلسطيني: "دعم القضية الفلسطينية هو دعم لقضية عادلة تاريخيا"، معربة عن سعادتها "لوجودها مع ممثلين عن فلسطين في الجزائر".بدوره، قال نائب الأمين للجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم: "صوت الشعب الفلسطيني يرتفع اليوم بفضل جهود الجزائر وموقفها الداعم للقضية"، مؤكدا "استمرار المسيرة النضالية، حيث أن الاستقرار سيكون قريبا بدعم من الجزائر وبإسناد من مؤسسات الأمم المتحدة".وخلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تم عرض شريط وثائقي ينقل معاناة الشعب الفلسطيني منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة في ظل الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وازدياد عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال، مع ازدياد وتيرة الجوع، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107516748_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_135a56a05cf2d90faddb2692320b6a0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, تقارير سبوتنيك
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, تقارير سبوتنيك

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

14:34 GMT 26.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdaniإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الجزائر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
أعرب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، عن تقديره لموقف الجزائر الداعم لبلاده، وقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في قصر الثقافة بالعاصمة الجزائرية، قال أبو عطية: "ونحن نحيي يوم التضامن من الجزائر، أنقل لكم تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونشكركم على دعمكم وتضامنكم الذي يأتي في ظروف حرجة، يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لأبشع حرب".
كما توجه أبو عطية، بالشكر إلى المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر، سافينا أماساري، "لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجزائر".
من جهتها، قالت أماساري، في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة "سبوتنيك"، خلال اليوم العالمي لللتضامن مع الشعب الفلسطيني: "دعم القضية الفلسطينية هو دعم لقضية عادلة تاريخيا"، معربة عن سعادتها "لوجودها مع ممثلين عن فلسطين في الجزائر".
بدوره، قال نائب الأمين للجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم: "صوت الشعب الفلسطيني يرتفع اليوم بفضل جهود الجزائر وموقفها الداعم للقضية"، مؤكدا "استمرار المسيرة النضالية، حيث أن الاستقرار سيكون قريبا بدعم من الجزائر وبإسناد من مؤسسات الأمم المتحدة".
وشدد على "إعادة إعمار قطاع غزة، ووقف هجمات المستوطنين، ورفض أي احتلال، أو إعادة إنتاج الاستعمار، وعودة الشعب إلى أرضه بما ينسجم مع القانون الدولي"، مؤكدا أن "هذه حقوق مشروعة ستجد طريقها إلى الشعب الفلسطيني في استعادة مكانته".
وخلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تم عرض شريط وثائقي ينقل معاناة الشعب الفلسطيني منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة في ظل الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وازدياد عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال، مع ازدياد وتيرة الجوع، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
