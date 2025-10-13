عربي
برلماني جزائري: "قمة السلام" في شرم الشيخ تمثل منعطفا مهما نحو تهدئة شاملة
برلماني جزائري: "قمة السلام" في شرم الشيخ تمثل منعطفا مهما نحو تهدئة شاملة
ومن المقرر أن تبدأ، اليوم الاثنين، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.في الإطار، قال البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، إن تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى مستوى "اتفاقية دولية" بهذا الحضور الرفيع يمنحه قوة قانونية ومعنوية مضاعفة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القمة المنعقدة في شرم الشيخ، تؤكد أن المجتمع الدولي بات مصممًا على تثبيت السلام الدائم عبر الدبلوماسية لا القوة التي يريد فرضها الاحتلال، أي أن العالم كله متعاطف مع الفلسطنيين اليوم".ويرى أن الاتفاق يمثل منعطفًا أمنيًا مهمًا نحو تهدئة شاملة، ويعيد للدبلوماسية دورها في ضمان الأمن الجماعي ومنع تمدد بؤر التوتر في المنطقة.وأشار إلى أن الحضور الباكستاني إلى جانب الدول العربية الأخرى، يبرز الاهتمام الإسلامي والآسيوي بالقضية، ويعكس التزام باكستان الدائم بدعم الحوار والسلام الإقليمي.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في تل أبيب، أن "كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي".وتوجّه ترامب بالشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة، والتي توحدت للضغط على حركة حماس الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن.وأشار إلى أنه "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مميزا"، ولفت إلى أن نتنياهو "يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه أسهمت في الوصول إلى هذا اليوم".واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم".وأشار إلى أن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة، باعتبار أنها التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".وتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة وفود من نحو 30 دولة.وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رؤساء الوفود من دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن تبدأ، اليوم الاثنين، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، إن تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى مستوى "اتفاقية دولية" بهذا الحضور الرفيع يمنحه قوة قانونية ومعنوية مضاعفة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"قمة السلام" في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع "اتفاق "وقف الحرب في غزة
أمس, 16:53 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القمة المنعقدة في شرم الشيخ، تؤكد أن المجتمع الدولي بات مصممًا على تثبيت السلام الدائم عبر الدبلوماسية لا القوة التي يريد فرضها الاحتلال، أي أن العالم كله متعاطف مع الفلسطنيين اليوم".
ويرى أن الاتفاق يمثل منعطفًا أمنيًا مهمًا نحو تهدئة شاملة، ويعيد للدبلوماسية دورها في ضمان الأمن الجماعي ومنع تمدد بؤر التوتر في المنطقة.
وأشار إلى أن الحضور الباكستاني إلى جانب الدول العربية الأخرى، يبرز الاهتمام الإسلامي والآسيوي بالقضية، ويعكس التزام باكستان الدائم بدعم الحوار والسلام الإقليمي.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في تل أبيب، أن "كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي".
وتوجّه ترامب بالشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة، والتي توحدت للضغط على حركة حماس الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
زعماء وقادة يؤكدون مشاركتهم في "قمة شرم الشيخ للسلام"
أمس, 06:44 GMT
وأشار إلى أنه "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مميزا"، ولفت إلى أن نتنياهو "يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه أسهمت في الوصول إلى هذا اليوم".
واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم".
وأشار إلى أن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة، باعتبار أنها التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".
وتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة وفود من نحو 30 دولة.
وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
