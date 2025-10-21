https://sarabic.ae/20251021/استعداد-جزائري-وتنسيق-رسمي-مكثف-لإدخال-المساعدات-إلى-غزة-1106220030.html

استعداد جزائري وتنسيق رسمي مكثف لإدخال المساعدات إلى غزة

استعداد جزائري وتنسيق رسمي مكثف لإدخال المساعدات إلى غزة

سبوتنيك عربي

تواصل الجمعيات الخيرية والإغاثية في الجزائر، التنسيق مع السلطات الرسمية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مجهودات... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T10:00+0000

2025-10-21T10:00+0000

2025-10-21T10:00+0000

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الجزائر

غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178185_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3639ab81783102e86e700e1c6cbed647.jpg

وقال رئيس جمعية "البركة"، أحمد الإبراهيمي، لـ"سبوتيك" إن "الجمعية مستعدة لتقديم المساعدات في الحروب، فمنذ طوفان الأقصى تم إدخال خمس شاحنات من أصل 100 شاحنة من المفروض أن تدخل للقطاع وكانت تنتظر دورها بالترخيص عند مدخل معبر رفح".وتعد جمعية "البركة" واحدة من أبرز الجمعيات التي تنشط في مجال المساعدات الإنسانية والخيرية خاصة لفلسطين، وصنفتها الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيسها الإبراهيمي على لوائح دعم الإرهاب، معتبرة هذا الدعم لحركة حماس المنصفة حركة إرهابية من قبل السلطات الأمريكية.وأضاف الإبراهيمي: "قامت الجمعية بملئ كل المخازن الموجودة في غزة تحسبا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في أي لحظة، وجهزنا 50 ألف خيمة. دخل جزء منها أيضا إلى القطاع، مع تسجيل تقديم في وقت سابق ملايين الوجبات وصهاريج المياه، إضافة إلى ترميم المستشفيات وحفر الآبار، كما تحصي الجمعية كفالة أكثر من 30 ألف شخص في غزة.وشدد الابراهيمي على "ضرورة التنسيق مع السلطات المصرية لإدخالها كخطة أولى، أما الخطة الثانية فيضيف ذات المتحدث أنه تم إرسال رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بغية التنسيق لإرسال باخرة إلى ميناء العريش في مصر، وأيضا اتفاقية مع الهيئة الأردنية لإدخال المساعدات، ونعمل جاهدين لإنجاح هذا الحدث".وتتزامن مجهودات جمعية البركة، مع مساع رسمية تعهد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أشهر، حين أكد مساعي البلاد بناء ثلاث مستشفيات ميدانية في وقت قياسي، بعد تسجيل الارتفاع الكبير في تعداد المرضى والمجروحين، دون إهمال العتاد الطبي.وأضاف: "المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجمعية، إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كانت عبر ثلاث مراحل ومسارات أساسية، الأول انطلق مع بداية العدوان، حملة اسمها يد بالعطاء ويد بالدعاء، وهي حملة جمع فيها 300 طن من المساعدات تم تسليمها للهلال الأحمر الجزائري والذي أرسلها للقطاع بالتنسيق مع السلطات الجزائرية والجيش الوطني الشعبي إلى مطار العريش بمصر وتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في الأيام الأولى من العدوان".وأضاف: "تم التنسيق مع مؤسسات إنسانية تعمل مع الجمعية منذ سنوات داخل قطاع غزة، وهذا العمل سمح بتنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية، حيث قامت الجمعية بإنشاء مخيم واحد باسم الجمعية، وطيلة العدوان كانت الجمعية توزع الغذاء والدواء وبناء المخيمات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة وبكفالة وبدعم من الشعب الجزائري".وأكد المتحدث أن الجمعية تتواصل مع السلطات الرسمية في الجزائر، يوميا لنقل المساعدات، وأن حملة جمع التبرعات مستمرة، واعتبر أن الهدف الأساسي بعد وقف الحرب هو إعادة الإعمار وفتح الطرقات بالتنسيق مع الهيئة العربية الدولية الإغاثية لمساعدة غزة ومع شركاء داخل القطاع.تجدر الإشارة أن العمل الخيري الجمعوي في الجزائر، الذي يوجه لغزة، يحظى بدعم جماهيري واسع ، حيث تصل التبرعات سواء النقدية أو غيرها إلى الجمعيات الخيرية، ومنها إلى غزة عبر القنوات الرسمية المخولة بنقلها، وتستمر حملات التبرع عبر الوطن وفي 58 محافظة جزائرية، تتلقى فيها الجمعيات التي تكتسي هذا الطابع كل الدعم والإعانة، تجسيدا للحمة بين البلدين وللعلاقات المتينة بين الشعبين.

https://sarabic.ae/20250823/الجزائر-مجاعة-غزة-نتاج-تخطيط-وتدبير-الاحتلال-الإسرائيلي-1104063868.html

https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html

الجزائر

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, غزة, إسرائيل