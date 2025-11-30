انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت... صور
10:22 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 30.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، أمس السبت، فعاليات عيد الميلاد في أسواق بيروت في قلب العاصمة، مع افتتاح الشجرة الميلادية، وسط حضور كثيف للعائلات والأطفال الذين تجمعوا للاحتفال حولها.
وقد ازدانت الأسواق بزينة لافتة وألوان مبهجة أضفت طابعا احتفاليا واضحا، تزامن مع حركة ناشطة للروّاد.
وتشهد بيروت في الوقت نفسه عودة ملحوظة لنبضها السياحي، إذ ترتفع الزينة تدريجيا في الشوارع والساحات والمراكز التجارية، بحسب مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت، لبنان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
25 نوفمبر, 10:08 GMT
ويأتي هذا الزخم في ظل التحضيرات المكثفة لزيارة البابا لاوون الرابع عشر، الذي يصل بعد ظهر اليوم الأحد إلى بيروت، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حجوزات الفنادق والمطاعم وحركة النقل والخدمات، في مشهد يعكس انتعاشًا موسميًا تستعيد خلاله العاصمة بعضًا من بريقها.