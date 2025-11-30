https://sarabic.ae/20251130/انطلاق-فعاليات-عيد-الميلاد-في-بيروت-صور-1107637177.html

انطلاق فعاليات عيد الميلاد في بيروت... صور

انطلقت، أمس السبت، فعاليات عيد الميلاد في أسواق بيروت في قلب العاصمة، مع افتتاح الشجرة الميلادية، وسط حضور كثيف للعائلات والأطفال الذين تجمعوا للاحتفال حولها. 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وقد ازدانت الأسواق بزينة لافتة وألوان مبهجة أضفت طابعا احتفاليا واضحا، تزامن مع حركة ناشطة للروّاد. ويأتي هذا الزخم في ظل التحضيرات المكثفة لزيارة البابا لاوون الرابع عشر، الذي يصل بعد ظهر اليوم الأحد إلى بيروت، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حجوزات الفنادق والمطاعم وحركة النقل والخدمات، في مشهد يعكس انتعاشًا موسميًا تستعيد خلاله العاصمة بعضًا من بريقها.

