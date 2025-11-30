https://sarabic.ae/20251130/حراك-الوطن-في-ليبيا-يعلن-العصيان-المدني-الشامل-للمطالبة-بانتخابات-رئاسية-وإنهاء-الجمود-السياسي-1107626742.html
حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي
حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي
سبوتنيك عربي
أعلن عبدالرحمن بالأعمى، المتحدث الرسمي باسم حراك الوطن في ليبيا، دخول الحراك في اعتصام مفتوح وعصيان مدني شامل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة، باستثناء القطاعات... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T02:40+0000
2025-11-30T02:40+0000
2025-11-30T02:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598734_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_f87adde7a989ac044021e609c357e0d4.jpg
وقال بالأعمى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الحراك يدعو موظفي الدولة في مختلف القطاعات إلى الانضمام للعصيان المدني والمشاركة في التظاهرات السلمية، دعماً لمطلب الليبيين الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشاملة، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.وأكد المتحدث باسم الحراك أن استمرار الانسداد السياسي وغياب الحلول الواقعية يدفع الليبيين إلى ممارسة الضغط الشعبي السلمي لاستعادة حقهم في اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على أن الحراك يرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، الجمعة، مظاهرات واسعة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالتسريع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبّر عن إرادة الليبيين بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوة أطلقها حراك من أجل الوطن، الذي يضم شخصيات اجتماعية ونخباً قبلية وشباباً من بنغازي، حيث يؤكد منظموه أن الهدف من هذه الوقفات إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الركود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20251129/نواب-إقليم-برقة-في-ليبيا-يعلنون-دعمهم-لمظاهرات-الجمعة-ويطالبون-بانتخابات-رئاسية-عاجلة-1107624225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598734_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_58b4de351f3a177374828521864a6825.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي
حصري
أعلن عبدالرحمن بالأعمى، المتحدث الرسمي باسم حراك الوطن في ليبيا، دخول الحراك في اعتصام مفتوح وعصيان مدني شامل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة، باستثناء القطاعات الصحية والأمنية حفاظاً على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال بالأعمى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الحراك يدعو موظفي الدولة في مختلف القطاعات إلى الانضمام للعصيان المدني والمشاركة في التظاهرات السلمية، دعماً لمطلب الليبيين الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات
رئاسية نزيهة وشاملة، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.
وأكد المتحدث باسم الحراك أن استمرار الانسداد السياسي وغياب الحلول الواقعية يدفع الليبيين إلى ممارسة الضغط الشعبي السلمي لاستعادة حقهم في اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على أن الحراك يرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.
وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، الجمعة، مظاهرات واسعة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالتسريع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبّر عن إرادة الليبيين بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوة أطلقها حراك من أجل الوطن، الذي يضم شخصيات اجتماعية ونخباً قبلية وشباباً من بنغازي، حيث يؤكد منظموه أن الهدف من هذه الوقفات إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الركود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.