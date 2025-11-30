عربي
https://sarabic.ae/20251130/حراك-الوطن-في-ليبيا-يعلن-العصيان-المدني-الشامل-للمطالبة-بانتخابات-رئاسية-وإنهاء-الجمود-السياسي-1107626742.html
حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي
حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي
سبوتنيك عربي
أعلن عبدالرحمن بالأعمى، المتحدث الرسمي باسم حراك الوطن في ليبيا، دخول الحراك في اعتصام مفتوح وعصيان مدني شامل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة، باستثناء القطاعات... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T02:40+0000
2025-11-30T02:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598734_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_f87adde7a989ac044021e609c357e0d4.jpg
وقال بالأعمى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الحراك يدعو موظفي الدولة في مختلف القطاعات إلى الانضمام للعصيان المدني والمشاركة في التظاهرات السلمية، دعماً لمطلب الليبيين الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشاملة، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.وأكد المتحدث باسم الحراك أن استمرار الانسداد السياسي وغياب الحلول الواقعية يدفع الليبيين إلى ممارسة الضغط الشعبي السلمي لاستعادة حقهم في اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على أن الحراك يرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، الجمعة، مظاهرات واسعة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالتسريع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبّر عن إرادة الليبيين بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوة أطلقها حراك من أجل الوطن، الذي يضم شخصيات اجتماعية ونخباً قبلية وشباباً من بنغازي، حيث يؤكد منظموه أن الهدف من هذه الوقفات إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الركود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20251129/نواب-إقليم-برقة-في-ليبيا-يعلنون-دعمهم-لمظاهرات-الجمعة-ويطالبون-بانتخابات-رئاسية-عاجلة-1107624225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598734_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_58b4de351f3a177374828521864a6825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

حراك الوطن في ليبيا يعلن العصيان المدني الشامل للمطالبة بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي

02:40 GMT 30.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أعلن عبدالرحمن بالأعمى، المتحدث الرسمي باسم حراك الوطن في ليبيا، دخول الحراك في اعتصام مفتوح وعصيان مدني شامل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة، باستثناء القطاعات الصحية والأمنية حفاظاً على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال بالأعمى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الحراك يدعو موظفي الدولة في مختلف القطاعات إلى الانضمام للعصيان المدني والمشاركة في التظاهرات السلمية، دعماً لمطلب الليبيين الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشاملة، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.
وأكد المتحدث باسم الحراك أن استمرار الانسداد السياسي وغياب الحلول الواقعية يدفع الليبيين إلى ممارسة الضغط الشعبي السلمي لاستعادة حقهم في اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على أن الحراك يرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.
مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن الشرق تطالب بانتخابات رئاسية وإنهاء الجمود السياسي، ليبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
نواب إقليم برقة في ليبيا يعلنون دعمهم لمظاهرات الجمعة ويطالبون بانتخابات رئاسية عاجلة
أمس, 19:49 GMT
وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن الشرق الليبي، الجمعة، مظاهرات واسعة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالتسريع في إجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبّر عن إرادة الليبيين بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوة أطلقها حراك من أجل الوطن، الذي يضم شخصيات اجتماعية ونخباً قبلية وشباباً من بنغازي، حيث يؤكد منظموه أن الهدف من هذه الوقفات إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الركود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
