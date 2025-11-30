حركات التضامن ودور الشتات الفلسطيني بعد طوفان الأقصى.. ندوة حوارية حول أبعاد تغير الرأي العام الغربي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حركات التضامن ودور الشتات الفلسطيني بعد طوفان الأقصى.. ندوة حوارية حول أبعاد تغير الرأي العام الغربي
تابعنا عبر
حصري
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم "مركز دراسات فلسطين والعالم" ندوة حوارية في "ملتقى السفير" بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "حركات التضامن ودور الشتات الفلسطيني بعد طوفان الأقصى"، حيث ناقش الحضور الأبعاد الدولية للمعركة والتحولات العميقة في الرأي العام الغربي.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً لنخب سياسية وثقافية وناشطين، حيث تركزت النقاشات حول محورين أساسيين: التحولات البنيوية في الرأي العام الغربي تجاه السردية الإسرائيلية، والمكاشفة الداخلية حول ضرورة استعادة الشتات الفلسطيني لدوره التاريخي في حركة التحرر الوطني.
وتطرقت الكلمات إلى واقع حركات التضامن في الغرب، متخذة من تجربة الناشطة الكندية شارلوت كيتس وشبكة "صامدون" نموذجاً للملاحقات التي يتعرض لها مناهضو الاحتلال، مع التشديد على أن ما تشهده المجتمعات الغربية اليوم ليس مجرد تعاطف عاطفي عابر، بل هو "تحول بنيوي" كسر للمرة الأولى الاحتكار الأخلاقي الذي تمتعت به السردية الإسرائيلية لعقود طويلة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
أمس, 18:47 GMT
كما شهدت الندوة مكاشفة نقدية جريئة للواقع الفلسطيني الداخلي، حيث جرى الحديث عن "طبقة سياسية" ساهمت في تهميش الشتات الفلسطيني وإقصائه عن دائرة القرار للحفاظ على امتيازاتها، وسط دعوات ملحة لإعادة الاعتبار لمخيمات اللجوء، لا سيما في لبنان، باعتبارها الخزان البشري الذي فجر الثورة المعاصرة وبنى مؤسساتها، ورفض التعامل مع اللاجئين كأرقام في ملفات الإغاثة أو تركهم للنسيان على هوامش الجغرافيا والسياسة.
