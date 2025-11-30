https://sarabic.ae/20251130/حركات-التضامن-ودور-الشتات-الفلسطيني-بعد-طوفان-الأقصى-ندوة-حوارية-حول-أبعاد-تغير-الرأي-العام-الغربي-1107647774.html
حركات التضامن ودور الشتات الفلسطيني بعد طوفان الأقصى.. ندوة حوارية حول أبعاد تغير الرأي العام الغربي
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم "مركز دراسات فلسطين والعالم" ندوة حوارية في "ملتقى السفير" بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "حركات... 30.11.2025
شهدت الندوة حضوراً لافتاً لنخب سياسية وثقافية وناشطين، حيث تركزت النقاشات حول محورين أساسيين: التحولات البنيوية في الرأي العام الغربي تجاه السردية الإسرائيلية، والمكاشفة الداخلية حول ضرورة استعادة الشتات الفلسطيني لدوره التاريخي في حركة التحرر الوطني.كما شهدت الندوة مكاشفة نقدية جريئة للواقع الفلسطيني الداخلي، حيث جرى الحديث عن "طبقة سياسية" ساهمت في تهميش الشتات الفلسطيني وإقصائه عن دائرة القرار للحفاظ على امتيازاتها، وسط دعوات ملحة لإعادة الاعتبار لمخيمات اللجوء، لا سيما في لبنان، باعتبارها الخزان البشري الذي فجر الثورة المعاصرة وبنى مؤسساتها، ورفض التعامل مع اللاجئين كأرقام في ملفات الإغاثة أو تركهم للنسيان على هوامش الجغرافيا والسياسة.
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم "مركز دراسات فلسطين والعالم" ندوة حوارية في "ملتقى السفير" بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "حركات التضامن ودور الشتات الفلسطيني بعد طوفان الأقصى"، حيث ناقش الحضور الأبعاد الدولية للمعركة والتحولات العميقة في الرأي العام الغربي.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً لنخب سياسية وثقافية وناشطين، حيث تركزت النقاشات حول محورين أساسيين: التحولات البنيوية في الرأي العام الغربي تجاه السردية الإسرائيلية، والمكاشفة الداخلية حول ضرورة استعادة الشتات الفلسطيني لدوره التاريخي في حركة التحرر الوطني.
وتطرقت الكلمات إلى واقع حركات التضامن في الغرب، متخذة من تجربة الناشطة الكندية شارلوت كيتس وشبكة "صامدون" نموذجاً للملاحقات التي يتعرض لها مناهضو الاحتلال، مع التشديد على أن ما تشهده المجتمعات الغربية اليوم ليس مجرد تعاطف عاطفي عابر، بل هو "تحول بنيوي" كسر للمرة الأولى الاحتكار الأخلاقي الذي تمتعت به السردية الإسرائيلية لعقود طويلة.
كما شهدت الندوة مكاشفة نقدية جريئة للواقع الفلسطيني الداخلي، حيث جرى الحديث عن "طبقة سياسية" ساهمت في تهميش الشتات الفلسطيني وإقصائه عن دائرة القرار للحفاظ على امتيازاتها، وسط دعوات ملحة لإعادة الاعتبار لمخيمات اللجوء، لا سيما في لبنان، باعتبارها الخزان البشري الذي فجر الثورة المعاصرة وبنى مؤسساتها، ورفض التعامل مع اللاجئين كأرقام في ملفات الإغاثة أو تركهم للنسيان على هوامش الجغرافيا والسياسة.