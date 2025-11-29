إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سلطات أيرلندا، بعد قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هيرتسوغ – والد الرئيس الحالي إسحاق... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T18:47+0000
2025-11-29T18:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
ووصف ساعر، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، دبلن بأنها تحولت إلى "عاصمة عالمية لمعاداة السامية"، مؤكدًا أن "هوس أيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز". وجاء القرار بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين طالبوا بتكريم الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة وأصبحت رمزًا للضحايا المدنيين، عبر إعادة تسمية حديقة هيرتسوغ في منطقة راثغار بهذا الاسم الجديد. وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، قد دعا، نهاية أغسطس الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، في أغسطس الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"

18:47 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 29.11.2025)
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سلطات أيرلندا، بعد قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هيرتسوغ – والد الرئيس الحالي إسحاق هيرتسوج – من إحدى حدائق العاصمة وإعادة تسميتها "حديقة فلسطين الحرة".
ووصف ساعر، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، دبلن بأنها تحولت إلى "عاصمة عالمية لمعاداة السامية"، مؤكدًا أن "هوس أيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة
18:24 GMT
وجاء القرار بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين طالبوا بتكريم الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة وأصبحت رمزًا للضحايا المدنيين، عبر إعادة تسمية حديقة هيرتسوغ في منطقة راثغار بهذا الاسم الجديد.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن إغلاق سفارة بلاده في دبلن عام 2024 كان "القرار الأكثر صحة وعدالة"، في ظل ما وصفه بالتصرفات والخطابات المعادية للسامية من جانب الحكومة الأيرلندية.

وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، قد دعا، نهاية أغسطس الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".
أمومة بديلة تمنح أطفال غزة الأيتام أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
يونيسف: 9300 طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة يعانون سوء تغذية حاد
17:43 GMT
وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".
ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".
وطالب هاريس بوقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".
وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
17:35 GMT
وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، في أغسطس الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
