https://sarabic.ae/20251129/إسرائيل-تنتقد-أيرلندا-بشدة-بعد-إعادة-تسمية-حديقة-هيرتسوغ-إلى-حديقة-فلسطين-الحرة-1107623519.html
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سلطات أيرلندا، بعد قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هيرتسوغ – والد الرئيس الحالي إسحاق... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T18:47+0000
2025-11-29T18:47+0000
2025-11-29T18:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
ووصف ساعر، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، دبلن بأنها تحولت إلى "عاصمة عالمية لمعاداة السامية"، مؤكدًا أن "هوس أيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز". وجاء القرار بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين طالبوا بتكريم الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة وأصبحت رمزًا للضحايا المدنيين، عبر إعادة تسمية حديقة هيرتسوغ في منطقة راثغار بهذا الاسم الجديد. وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، قد دعا، نهاية أغسطس الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، في أغسطس الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251129/أردوغان-نتنياهو-قاتل-وإسرائيل-ما-تزال-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107623269.html
https://sarabic.ae/20251129/يونيسف-9300-طفل-دون-5-سنوات-في-قطاع-غزة-يعانون-سوء-تغذية-حاد--1107622548.html
https://sarabic.ae/20251129/باكستان-مستعدون-لإرسال-قوات-إلى-غزة-ولكن-لن-نشارك-في-نزع-سلاح-حماس-1107622223.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7049ae6f08e02a40fe1eec29426d1446.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"
18:47 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 29.11.2025)
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سلطات أيرلندا، بعد قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هيرتسوغ – والد الرئيس الحالي إسحاق هيرتسوج – من إحدى حدائق العاصمة وإعادة تسميتها "حديقة فلسطين الحرة".
ووصف ساعر، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، دبلن بأنها تحولت إلى "عاصمة عالمية لمعاداة السامية"، مؤكدًا أن "هوس أيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز".
وجاء القرار بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين طالبوا بتكريم الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة وأصبحت رمزًا للضحايا المدنيين، عبر إعادة تسمية حديقة هيرتسوغ في منطقة راثغار بهذا الاسم الجديد.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن إغلاق سفارة بلاده في دبلن عام 2024 كان "القرار الأكثر صحة وعدالة"، في ظل ما وصفه بالتصرفات والخطابات المعادية للسامية من جانب الحكومة الأيرلندية.
وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، قد دعا، نهاية أغسطس الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل
بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".
وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".
ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".
وطالب هاريس بوقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة
، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".
وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، في أغسطس الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.