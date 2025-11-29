https://sarabic.ae/20251129/إسرائيل-تنتقد-أيرلندا-بشدة-بعد-إعادة-تسمية-حديقة-هيرتسوغ-إلى-حديقة-فلسطين-الحرة-1107623519.html

إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"

إسرائيل تنتقد أيرلندا بشدة بعد إعادة تسمية "حديقة هيرتسوغ" إلى "حديقة فلسطين الحرة"

سبوتنيك عربي

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سلطات أيرلندا، بعد قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هيرتسوغ – والد الرئيس الحالي إسحاق... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T18:47+0000

2025-11-29T18:47+0000

2025-11-29T18:49+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg

ووصف ساعر، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، دبلن بأنها تحولت إلى "عاصمة عالمية لمعاداة السامية"، مؤكدًا أن "هوس أيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز". وجاء القرار بعد ضغوط من ناشطين مؤيدين لفلسطين طالبوا بتكريم الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة وأصبحت رمزًا للضحايا المدنيين، عبر إعادة تسمية حديقة هيرتسوغ في منطقة راثغار بهذا الاسم الجديد. وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، قد دعا، نهاية أغسطس الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، في أغسطس الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251129/أردوغان-نتنياهو-قاتل-وإسرائيل-ما-تزال-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107623269.html

https://sarabic.ae/20251129/يونيسف-9300-طفل-دون-5-سنوات-في-قطاع-غزة-يعانون-سوء-تغذية-حاد--1107622548.html

https://sarabic.ae/20251129/باكستان-مستعدون-لإرسال-قوات-إلى-غزة-ولكن-لن-نشارك-في-نزع-سلاح-حماس-1107622223.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن