https://sarabic.ae/20251130/رئيس-لجنة-سياسة-المعلومات-بمجلس-الدوما-جهود-استبدال-تطبيق-واتساب-أوشكت-على-الانتهاء-1107652273.html
رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء
رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، سيرغي بويارسكي، بأن عملية استبدال تطبيق "واتساب" (التابع لشركة ميتا المصنفة متطرفة والمحظورة في روسيا)... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T17:56+0000
2025-11-30T17:56+0000
2025-11-30T17:56+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102161/60/1021616092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb1ea4aaaa325b47c846c10d7208ec87.jpg
وكتب بويارسكي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "ماكس": "أتلقى العديد من الطلبات للتعليق على آفاق عمل تطبيق واتساب في روسيا. برأيي: بفضل التطور السريع للمنصة ماكس المحلية، تقترب عملية استبدال واتساب من الانتهاء بنجاح".وأضاف: "استنادًا إلى ذلك، لا أرى أي أسباب قوية أو جدوى لمواصلة تسهيل عمل شركة (ميتا) الأميركية وتطبيقها المصنفة كمتطرفة، مع كل تهديداتهم وتسريباتهم وعنادهم الواضح في عدم الامتثال لقوانين روسيا الاتحادية". كانت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قد أعلنت، الجمعة الماضية، بأنه سيتم حظر تطبيق "واتساب" نهائيا في روسيا في حال عدم امتثاله للقانون الروسي.وقالت إنها ستواصل اتخاذ إجراءات تقييدية تدريجيا ضد تطبيق "واتساب"، موضحة أن التطبيق لا يزال ينتهك القوانين الروسية بعدم الالتزام بالمتطلبات الرامية لمنع ارتكاب الجرائم في البلاد وأن تدهور جودة المكالمات على واتساب بدأ تدريجيًا منذ آب/أغسطس الماضي.وأوضحت أن "واتساب" يُستخدم لتنظيم وتنفيذ "أنشطة إرهابية في البلاد، وتجنيد مرتكبيها، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم أخرى ضد مواطنينا". وأوصت "روسكومنادزور" المواطنين الروس المستخدمين تطبيق "واتساب" بالانتقال إلى الخدمات المحلية، وسط القيود التي تفرضها روسيا على "واتساب" تدريجيا. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الروسية أنها عينت الجهة التي ستطور تطبيق المراسلة الوطني المستند إلى "ماكس"، وهي شركة "كزمونيكشن بلاتفورم" التابعة لـ "في كي".
https://sarabic.ae/20251020/مسؤول-في-الدوما-الروسي-أوروبا-مستعدة-للجوء-إلى-استفزازات-لعرقلة-اجتماع-بوتين-وترامب-1106222502.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102161/60/1021616092_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88fec5a75f02a0cff22cc3829ef0b954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء
صرح رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، سيرغي بويارسكي، بأن عملية استبدال تطبيق "واتساب" (التابع لشركة ميتا المصنفة متطرفة والمحظورة في روسيا) بتطبيق المراسلة الروسي "ماكس" تقترب من مراحلها النهائية، وذلك بفضل التطور السريع الذي تشهده منصة "ماكس" الوطنية.
وكتب بويارسكي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "ماكس": "أتلقى العديد من الطلبات للتعليق على آفاق عمل تطبيق واتساب في روسيا. برأيي: بفضل التطور السريع للمنصة ماكس المحلية، تقترب عملية استبدال واتساب من الانتهاء بنجاح".
وأشار بويارسكي إلى أن تطبيق "واتساب" كان لديه وقت كافٍ لإقامة تواصل أساسي مع الجهات التنظيمية الروسية، إلا أنه لم يُبذل أي جهد في هذا الصدد.
وأضاف: "استنادًا إلى ذلك، لا أرى أي أسباب قوية أو جدوى لمواصلة تسهيل عمل شركة (ميتا) الأميركية وتطبيقها المصنفة كمتطرفة، مع كل تهديداتهم وتسريباتهم وعنادهم الواضح في عدم الامتثال لقوانين روسيا الاتحادية".
كانت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قد أعلنت، الجمعة الماضية، بأنه سيتم حظر تطبيق "واتساب" نهائيا في روسيا في حال عدم امتثاله للقانون الروسي.
وقالت إنها ستواصل اتخاذ إجراءات تقييدية تدريجيا ضد تطبيق "واتساب"، موضحة أن التطبيق لا يزال ينتهك القوانين الروسية بعدم الالتزام بالمتطلبات الرامية لمنع ارتكاب الجرائم في البلاد وأن تدهور جودة المكالمات على واتساب بدأ تدريجيًا منذ آب/أغسطس الماضي.
وأوضحت أن "واتساب" يُستخدم لتنظيم وتنفيذ "أنشطة إرهابية في البلاد، وتجنيد مرتكبيها، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم أخرى ضد مواطنينا".
وأوصت "روسكومنادزور" المواطنين الروس المستخدمين تطبيق "واتساب" بالانتقال إلى الخدمات المحلية، وسط القيود التي تفرضها روسيا على "واتساب" تدريجيا.
وقد أطلق موقع "في كي" في آذار/مارس الماضي، نسخة تجريبية لمنصة "ماكس" الرقمية، والتي تتيح للمستخدمين التواصل عبر التطبيق، وإجراء المكالمات، وإرسال الرسائل الصوتية، وملفات تصل إلى 4 غيغابايت. وسيكون التطبيق متوفرًا في متاجر غوغل بلاي، ورو ستور، وآب ستور.
وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الروسية أنها عينت الجهة التي ستطور تطبيق المراسلة الوطني المستند إلى "ماكس"، وهي شركة "كزمونيكشن بلاتفورم" التابعة لـ "في كي".