رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء

رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما: جهود استبدال تطبيق "واتساب" أوشكت على الانتهاء

30.11.2025

وكتب بويارسكي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "ماكس": "أتلقى العديد من الطلبات للتعليق على آفاق عمل تطبيق واتساب في روسيا. برأيي: بفضل التطور السريع للمنصة ماكس المحلية، تقترب عملية استبدال واتساب من الانتهاء بنجاح".وأضاف: "استنادًا إلى ذلك، لا أرى أي أسباب قوية أو جدوى لمواصلة تسهيل عمل شركة (ميتا) الأميركية وتطبيقها المصنفة كمتطرفة، مع كل تهديداتهم وتسريباتهم وعنادهم الواضح في عدم الامتثال لقوانين روسيا الاتحادية". كانت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قد أعلنت، الجمعة الماضية، بأنه سيتم حظر تطبيق "واتساب" نهائيا في روسيا في حال عدم امتثاله للقانون الروسي.وقالت إنها ستواصل اتخاذ إجراءات تقييدية تدريجيا ضد تطبيق "واتساب"، موضحة أن التطبيق لا يزال ينتهك القوانين الروسية بعدم الالتزام بالمتطلبات الرامية لمنع ارتكاب الجرائم في البلاد وأن تدهور جودة المكالمات على واتساب بدأ تدريجيًا منذ آب/أغسطس الماضي.وأوضحت أن "واتساب" يُستخدم لتنظيم وتنفيذ "أنشطة إرهابية في البلاد، وتجنيد مرتكبيها، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم أخرى ضد مواطنينا". وأوصت "روسكومنادزور" المواطنين الروس المستخدمين تطبيق "واتساب" بالانتقال إلى الخدمات المحلية، وسط القيود التي تفرضها روسيا على "واتساب" تدريجيا. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الروسية أنها عينت الجهة التي ستطور تطبيق المراسلة الوطني المستند إلى "ماكس"، وهي شركة "كزمونيكشن بلاتفورم" التابعة لـ "في كي".

