مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب
مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن أوروبا مستعدة للجوء إلى أي استفزاز لعرقلة الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T20:04+0000
1920
1920
true
مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب

20:04 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصور
ليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن أوروبا مستعدة للجوء إلى أي استفزاز لعرقلة الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست، ومنع التوصل إلى حل نهائي للأزمة الأوكرانية.
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "قمة المؤسسة المعادية لروسيا في العالم القديم مستعدة للجوء إلى أي استفزاز لعرقلة القمة المقبلة ومنع التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة. فبعد أن تعافى من صدمة رحلة زيلينسكي الفاشلة إلى واشنطن، حيث لم يتلقَّ سوى إطراء من ترامب على سترته بدلًا من صواريخ توماهوك، ركز رعاته الأوروبيون على تشويه سمعة الجهود الروسية الأمريكية لإنهاء الصراع الأوكراني".

وأضاف قائلا: "إن التصعيد، وليس السلام، هو سبيلهم إلى "الحفاظ على الذات" سياسيًا. في الواقع، إنه طريق إلى اللامكان، إلى مزبلة التاريخ".

ويرى سلوتسكي أن الهدف الوحيد من اجتماع القادة الأوروبيين المقرر في 24 أكتوبر/تشرين الأول في لندن هو ضمان مقعد على طاولة المفاوضات في بودابست. ومع ذلك، يشكك رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي في وجود أدنى احتمال لحدوث ذلك، إذ إن بوتين وترامب "لا يحتاجان إلى موافقة ماكرون وميرتز وستارمر، تمامًا كما هو الحال في المجر".
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا
09:55 GMT
وتابع سلوتسكي: "اليوم، أجرى وزيرا الخارجية (الروسي والأمريكي، سيرغي لافروف وماركو روبيو) محادثة هاتفية تحضيرًا للاجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. كلا الجانبين ملتزم بإيجاد سبل فعّالة لحل النزاع الأوكراني سلميًا. وهذا تحديدًا ما يثير استياء، على سبيل المثال، ما يُسمى برئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، التي سبق أن أعلنت بغطرسة أن "الاجتماع الروسي الأمريكي لن يُثمر شيئًا" إذا لم يشارك الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".
وفي الأسبوع الماضي، أجرى زعيما روسيا والولايات المتحدة مكالمتهما الهاتفية الثامنة منذ بداية العام. بعد محادثة استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين زعيمي البلدين، والذي قد يُعقد في بودابست.
ووفقًا لأوشاكوف، فقد اقترح الرئيس الأمريكي عقد اللقاء في العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
