مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب

مسؤول في الدوما الروسي: أوروبا مستعدة للجوء إلى استفزازات لعرقلة اجتماع بوتين وترامب

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن أوروبا مستعدة للجوء إلى أي استفزاز لعرقلة الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي...

وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "قمة المؤسسة المعادية لروسيا في العالم القديم مستعدة للجوء إلى أي استفزاز لعرقلة القمة المقبلة ومنع التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة. فبعد أن تعافى من صدمة رحلة زيلينسكي الفاشلة إلى واشنطن، حيث لم يتلقَّ سوى إطراء من ترامب على سترته بدلًا من صواريخ توماهوك، ركز رعاته الأوروبيون على تشويه سمعة الجهود الروسية الأمريكية لإنهاء الصراع الأوكراني". ويرى سلوتسكي أن الهدف الوحيد من اجتماع القادة الأوروبيين المقرر في 24 أكتوبر/تشرين الأول في لندن هو ضمان مقعد على طاولة المفاوضات في بودابست. ومع ذلك، يشكك رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي في وجود أدنى احتمال لحدوث ذلك، إذ إن بوتين وترامب "لا يحتاجان إلى موافقة ماكرون وميرتز وستارمر، تمامًا كما هو الحال في المجر".وتابع سلوتسكي: "اليوم، أجرى وزيرا الخارجية (الروسي والأمريكي، سيرغي لافروف وماركو روبيو) محادثة هاتفية تحضيرًا للاجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. كلا الجانبين ملتزم بإيجاد سبل فعّالة لحل النزاع الأوكراني سلميًا. وهذا تحديدًا ما يثير استياء، على سبيل المثال، ما يُسمى برئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، التي سبق أن أعلنت بغطرسة أن "الاجتماع الروسي الأمريكي لن يُثمر شيئًا" إذا لم يشارك الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".وفي الأسبوع الماضي، أجرى زعيما روسيا والولايات المتحدة مكالمتهما الهاتفية الثامنة منذ بداية العام. بعد محادثة استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين زعيمي البلدين، والذي قد يُعقد في بودابست. ووفقًا لأوشاكوف، فقد اقترح الرئيس الأمريكي عقد اللقاء في العاصمة المجرية، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيوموسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة

