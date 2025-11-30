روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/روسيا-وقطر-تعملان-على-إنشاء-مجموعة-عمل-خاصة-بالسياحة-1107650412.html
روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
سبوتنيك عربي
أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا وقطر اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة ضمن اللجنة الحكومية الروسية... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T17:03+0000
2025-11-30T17:03+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079694884_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_8ae7f4346e5c0883a97f62bc232aca7d.jpg
وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى قطر، التقى وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، برئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية، سعد بن علي الخرجي.واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول في مايو/أيار القادم على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي في قازان، أو في يونيو/حزيران في إطار منتدى "ترافل!"، أكبر منتدى سياحي في روسيا، في موسكو، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للوزارة عقب الاجتماع.أشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أنه في عام 2024، ازدادت حركة السياحة المتبادلة بين روسيا وقطر بنسبة 26%، لتصل إلى حوالي 120 ألف رحلة.تُشغل شركة إيروفلوت رحلات جوية مستأجرة على خط موسكو-الدوحة في الجانب الروسي (أربع رحلات أسبوعيًا). وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلات منتظمة على خط الدوحة-موسكو في الجانب القطري (سبع رحلات أسبوعيًا).كما أعلن ريشيتنيكوف أنه تم تطوير نسخة تجريبية من سبعة منتجات سياحية مصممة خصيصًا للسياح من الدول العربية في روسيا.
https://sarabic.ae/20251114/ثقافة-وسياحة-أبوظبي-تشارك-في-آيكوم-2025---1107111944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079694884_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_68d52f89e81bfa2432f3845873958831.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة

17:03 GMT 30.11.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورالسياح الأجانب في موسكو، روسيا
السياح الأجانب في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا وقطر اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة ضمن اللجنة الحكومية الروسية القطرية المشتركة.
وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى قطر، التقى وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، برئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية، سعد بن علي الخرجي.

أيد الجانب القطري المبادرة الروسية لإنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة ضمن اللجنة الحكومية الروسية القطرية.

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول في مايو/أيار القادم على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي في قازان، أو في يونيو/حزيران في إطار منتدى "ترافل!"، أكبر منتدى سياحي في روسيا، في موسكو، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للوزارة عقب الاجتماع.
عمال معلقون من متحف المستقبل، متحف للابتكار والتصميم قيد الإنشاء حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
"ثقافة وسياحة أبوظبي" تشارك في "آيكوم 2025"
14 نوفمبر, 13:55 GMT
أشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أنه في عام 2024، ازدادت حركة السياحة المتبادلة بين روسيا وقطر بنسبة 26%، لتصل إلى حوالي 120 ألف رحلة.
تُشغل شركة إيروفلوت رحلات جوية مستأجرة على خط موسكو-الدوحة في الجانب الروسي (أربع رحلات أسبوعيًا). وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلات منتظمة على خط الدوحة-موسكو في الجانب القطري (سبع رحلات أسبوعيًا).
ووفقًا لريشيتنيكوف، سيتم تسهيل زيادة حركة السياحة المتبادلة من خلال زيادة السعة وتوسيع الخطوط الجوية المباشرة، التي تنطلق ليس فقط من العاصمتين، ولكن أيضًا من خلال مراكز السياحة والنقل المهمة في روسيا وقطر - سوتشي وسانت بطرسبرغ وقازان.
كما أعلن ريشيتنيكوف أنه تم تطوير نسخة تجريبية من سبعة منتجات سياحية مصممة خصيصًا للسياح من الدول العربية في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала