روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة

وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى قطر، التقى وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، برئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية، سعد بن علي الخرجي.واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول في مايو/أيار القادم على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي في قازان، أو في يونيو/حزيران في إطار منتدى "ترافل!"، أكبر منتدى سياحي في روسيا، في موسكو، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للوزارة عقب الاجتماع.أشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أنه في عام 2024، ازدادت حركة السياحة المتبادلة بين روسيا وقطر بنسبة 26%، لتصل إلى حوالي 120 ألف رحلة.تُشغل شركة إيروفلوت رحلات جوية مستأجرة على خط موسكو-الدوحة في الجانب الروسي (أربع رحلات أسبوعيًا). وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلات منتظمة على خط الدوحة-موسكو في الجانب القطري (سبع رحلات أسبوعيًا).كما أعلن ريشيتنيكوف أنه تم تطوير نسخة تجريبية من سبعة منتجات سياحية مصممة خصيصًا للسياح من الدول العربية في روسيا.
أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا وقطر اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة ضمن اللجنة الحكومية الروسية القطرية المشتركة.
وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى قطر، التقى وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، برئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية، سعد بن علي الخرجي.
أيد الجانب القطري المبادرة الروسية لإنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة ضمن اللجنة الحكومية الروسية القطرية.
واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول في مايو/أيار القادم على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي في قازان، أو في يونيو/حزيران في إطار منتدى "ترافل!"، أكبر منتدى سياحي في روسيا، في موسكو، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للوزارة عقب الاجتماع.
أشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أنه في عام 2024، ازدادت حركة السياحة المتبادلة بين روسيا وقطر بنسبة 26%، لتصل إلى حوالي 120 ألف رحلة.
تُشغل شركة إيروفلوت رحلات جوية مستأجرة على خط موسكو-الدوحة في الجانب الروسي (أربع رحلات أسبوعيًا). وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلات منتظمة على خط الدوحة-موسكو في الجانب القطري (سبع رحلات أسبوعيًا).
ووفقًا لريشيتنيكوف، سيتم تسهيل زيادة حركة السياحة المتبادلة من خلال زيادة السعة وتوسيع الخطوط الجوية المباشرة، التي تنطلق ليس فقط من العاصمتين، ولكن أيضًا من خلال مراكز السياحة والنقل المهمة في روسيا وقطر - سوتشي وسانت بطرسبرغ وقازان.
كما أعلن ريشيتنيكوف أنه تم تطوير نسخة تجريبية من سبعة منتجات سياحية مصممة خصيصًا للسياح من الدول العربية في روسيا.