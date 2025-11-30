https://sarabic.ae/20251130/قطر-تضع-شرطا-للتطبيع-مع-إسرائيل-1107629279.html
قطر تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن إسرائيل لا ينبغي أن تؤخر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار بحجة احتجاز جثتي محتجزين في غزة.
وأوضح في مقابلة مع بودكاست
"العربي الجديد" أن قضية الجثتين المتبقيتين "الأهم حاليا"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يعمل على استعادتهما، بينما تسعى قطر وشركاؤها إلى الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الخطة لتحقيق سلام مستدام وإنهاء الحرب في القطاع.
وشدد الأنصاري على أن "أي تطبيع محتمل بين الدوحة وإسرائيل لن يتم إلا في إطار حل للقضية الفلسطينية".
يشار أن المحتجزين هما ضابط الشرطة الإسرائيلي، ران غفيلي، الذي قُتل أثناء صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في كيبوتس ألوميم، والمواطن التايلاندي، سودثيساك رينثالاك، المختطف من كيبوتس بئيري حيث كان يعمل في الزراعة.
وتستند المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى انسحاب إسرائيل من "الخط الأصفر"، وتشكيل سلطة انتقالية في غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح "حماس"، وبدء إعادة الإعمار، لكنها تتوقف حاليا على الإفراج عن الجثتين والموافقة على نزع السلاح.