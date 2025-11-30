قطر تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/قطر-تضع-شرطا-للتطبيع-مع-إسرائيل-1107629279.html
قطر تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل
قطر تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن إسرائيل لا ينبغي أن تؤخر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار بحجة احتجاز جثتي... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T07:45+0000
2025-11-30T07:45+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg
وأوضح في مقابلة مع بودكاست "العربي الجديد" أن قضية الجثتين المتبقيتين "الأهم حاليا"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يعمل على استعادتهما، بينما تسعى قطر وشركاؤها إلى الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الخطة لتحقيق سلام مستدام وإنهاء الحرب في القطاع.وشدد الأنصاري على أن "أي تطبيع محتمل بين الدوحة وإسرائيل لن يتم إلا في إطار حل للقضية الفلسطينية".يشار أن المحتجزين هما ضابط الشرطة الإسرائيلي، ران غفيلي، الذي قُتل أثناء صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في كيبوتس ألوميم، والمواطن التايلاندي، سودثيساك رينثالاك، المختطف من كيبوتس بئيري حيث كان يعمل في الزراعة.وتستند المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى انسحاب إسرائيل من "الخط الأصفر"، وتشكيل سلطة انتقالية في غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح "حماس"، وبدء إعادة الإعمار، لكنها تتوقف حاليا على الإفراج عن الجثتين والموافقة على نزع السلاح.
https://sarabic.ae/20251021/أمير-قطر-بلادنا-تعرضت-لانتهاكين-لسيادتها-من-إيران-وإسرائيل-1106229606.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:80:1600:1280_1920x0_80_0_0_a6170e109db6fdcc1714179c6e6f4a26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

قطر تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل

07:45 GMT 30.11.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن إسرائيل لا ينبغي أن تؤخر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار بحجة احتجاز جثتي محتجزين في غزة.
وأوضح في مقابلة مع بودكاست "العربي الجديد" أن قضية الجثتين المتبقيتين "الأهم حاليا"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يعمل على استعادتهما، بينما تسعى قطر وشركاؤها إلى الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الخطة لتحقيق سلام مستدام وإنهاء الحرب في القطاع.
وشدد الأنصاري على أن "أي تطبيع محتمل بين الدوحة وإسرائيل لن يتم إلا في إطار حل للقضية الفلسطينية".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل
21 أكتوبر, 06:50 GMT
يشار أن المحتجزين هما ضابط الشرطة الإسرائيلي، ران غفيلي، الذي قُتل أثناء صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في كيبوتس ألوميم، والمواطن التايلاندي، سودثيساك رينثالاك، المختطف من كيبوتس بئيري حيث كان يعمل في الزراعة.
وتستند المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى انسحاب إسرائيل من "الخط الأصفر"، وتشكيل سلطة انتقالية في غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح "حماس"، وبدء إعادة الإعمار، لكنها تتوقف حاليا على الإفراج عن الجثتين والموافقة على نزع السلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала