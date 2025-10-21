https://sarabic.ae/20251021/أمير-قطر-بلادنا-تعرضت-لانتهاكين-لسيادتها-من-إيران-وإسرائيل-1106229606.html
أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل
أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن "قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنها "خرجت من الاعتداءين أكثر قوة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T06:50+0000
2025-10-21T06:50+0000
2025-10-21T06:50+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_0:73:1849:1113_1920x0_80_0_0_3abb28a8c6b30f26a73c0c2027971465.jpg
وقال أمير قطر، في كلمة له، إن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط"، مضيفًا أن "قطر اعتبرت العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويًا لدرجة صدمت من قام به".وأكد الشيخ تميم أن "ما جرى في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، إبادة جماعية"، مدينًا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في القطاع.وأعرب أمير دولة قطر عن أسفه من "أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدًا أنه "آن الأوان لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي".وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
https://sarabic.ae/20250929/الخارجية-القطرية-إسرائيل-تعتذر-عن-هجومها-على-قطر--عاجل--1105432493.html
قطر
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_195:0:1838:1232_1920x0_80_0_0_e8194386a722084fb3c88bfabf196227.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن "قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنها "خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة".
وقال أمير قطر، في كلمة له، إن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط"، مضيفًا أن "قطر اعتبرت العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويًا لدرجة صدمت من قام به".
وأكد الشيخ تميم أن "ما جرى في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، إبادة جماعية"، مدينًا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأعرب أمير دولة قطر عن أسفه من "أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدًا أنه "آن الأوان لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية
، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه استهدف قاعدة "العديد" في قطر، بهجوم صاروخي مدمر وقوي ضمن عملية أطلق عليها "بشارة الفتح"، مؤكدًا أن "هذه القاعدة تعد مقرًا لسلاح الجو وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".
وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية
في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".