أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل

أمير قطر: بلادنا تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن "قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنها "خرجت من الاعتداءين أكثر قوة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أمير قطر، في كلمة له، إن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط"، مضيفًا أن "قطر اعتبرت العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويًا لدرجة صدمت من قام به".وأكد الشيخ تميم أن "ما جرى في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، إبادة جماعية"، مدينًا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في القطاع.وأعرب أمير دولة قطر عن أسفه من "أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدًا أنه "آن الأوان لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي".وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".

